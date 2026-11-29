Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 126 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen törende öğrenciler, uzun ve emek isteyen eğitim sürecinin ardından hafızlık belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Merasime Kütahya Valisi Musa Işın, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli ve il protokolü katıldı. Törende yapılan konuşmalarda hafızlık eğitiminin yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten ibaret olmadığı, aynı zamanda dinî ve ahlaki değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlendiği vurgulandı.

"BU MİLLETİN ÇOCUKLARI İMANLA GELECEĞİ İNŞA EDEBİLİR"

Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, genç nesillerin millî ve manevi değerlerle yetişmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Çocukların kendi dinlerini öğrenmelerinin ve inanç değerleriyle yetişmelerinin toplumsal hayatın temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Işın, şunları kaydetti:

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"Bu milletin çocukları kendi dinlerini öğrenmeden kendi ülkelerine sahip çıkamazlar. Kendi annelerine, babalarına saygı gösteremezler. Bu milletin çocukları ancak imanla, Kur'an'la, İslam'la yaşayarak bu ülkenin geleceğini inşa edebilirler."

İslamiyet'in ve millî değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Vali Işın, bir milleti ayakta tutan en önemli unsurların inanç, gelenek ve millî şuur olduğunu vurgulayarak, "Bizi biz yapan inancımızdır, imanımızdır, İslam'dır, geleneklerimizdir, göreneklerimizdir. Bu milletin iki şeye ihtiyacı var. Birincisi, millî şuurunu sürekli diri tutmaktır. İkincisi de imanını ve inancını diri tutmaktır. Bu ikisini kaybettiğimiz takdirde istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza etmekte zorlanırız" diye konuştu.