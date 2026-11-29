Merasime Kütahya Valisi Musa Işın, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli ve il protokolü katıldı. Törende yapılan konuşmalarda hafızlık eğitiminin yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten ibaret olmadığı, aynı zamanda dinî ve ahlaki değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlendiği vurgulandı.
"BU MİLLETİN ÇOCUKLARI İMANLA GELECEĞİ İNŞA EDEBİLİR"
Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, genç nesillerin millî ve manevi değerlerle yetişmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Çocukların kendi dinlerini öğrenmelerinin ve inanç değerleriyle yetişmelerinin toplumsal hayatın temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Işın, şunları kaydetti:
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