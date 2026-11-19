Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı fırtına uyarısı üzerine Karadeniz'de avcılık yapan çok sayıda balıkçı teknesi Sinop Limanı'na döndü.
Tekneler, Karadeniz'de hızının saatte 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtınanın öncesinde kent limanına ulaştı.
Limanda beklemeye başlayan balıkçılar, yıpranan ağlarının ve teknelerinin bakımını burada yaptı.
Avcılığa ara verildi
Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle avcılığa bir süre ara verdiklerini söyledi.
Ünlü, hava şartlarının düzelmesinin ardından yeniden denize açılacaklarını belirterek, limanda kaldıkları süreyi ağ ve tekne bakımı yaparak değerlendirdiklerini kaydetti.
Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise deniz ulaşımında yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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