Baca faciasının eşiğinden dönüldü: Kapı açılmayınca yardım istediler

Bacadan yayılan duman evde paniğe neden oldu.

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Sinop’un Boyabat ilçesinde bacanın tutuşması sonucu sobadan sızan dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Paniğe kapılıp yardım istediler

Olay, Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Karacaören köyünde 4 katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bacanın tutuşmasıyla sobadan evin içine yoğun duman sızdı. Dumanı fark eden evdeki 4 kişi dışarı çıkmak istedi ancak kapının bir türlü açılmaması üzerine paniğe kapılarak yardım istedi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Boyabat İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açılırken, evde bulunan 2’si çocuk 4 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.G., İ.G., Y.B. ve Z.B. tedavi altına alındı. Bacadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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