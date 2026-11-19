Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşanan heyelan üzerine bir köy konağında tedbir amaçlı tahliye yapıldı.
İlçeye bağlı Hacı köyündeki heyelanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.
Köy konağı boşaltılıp kapatıldı
AFAD ekiplerinin bölgedeki heyelan hareketliliğinin devam ettiğini belirlemesi üzerine Kaymakamlık, köy konağının tedbir amaçlı boşaltılmasına ve kapatılmasına karar verdi.
Heyelan nedeniyle 3 mahalle yolu ulaşıma kapanmış, 1 ahır ve 1 samanlık yıkılmıştı.
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