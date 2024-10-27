Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında rekor kırıldı

Uraloğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında 25 Ekim'de 35 bin 466 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcuyla kırılan önceki rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.