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Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak

Bakan Uraloğlu: Türkiye Kart yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak

12:4527/10/2024, Pazar
DHA
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Türkiye Kart PTT iş yerlerinde.
Türkiye Kart PTT iş yerlerinde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan 'Türkiye Kart' sistemini yıl sonuna kadar 18 ilde hizmete almayı hedeflediklerini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda PTT tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Türkiye'nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart Projemiz ile her şehirde farklı kart karmaşışına son vererek Edirne'den Kars'a Türkiye'nin dört bir yanında tek bir toplu taşıma kartı geçerli olacak" dedi.

"5 pilot ilde kullanıma açıldı"

Türkiye Kart Projesi'ni 81 ile yayma noktasında belediyeler ile iş birliğinin önemli olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, Türkiye Kartı'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattında kullanıma açtıklarını söyledi.

2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten
Bakan Uraloğlu, "Yıl sonuna kadar İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban başta olmak üzere, Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te kullanıma açmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

5 pilot ildeki vatandaşların Türkiye Kart uygulamasına oldukça yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, "Hizmete aldığımız 5 pilot ilde kısa sürede 47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satışı gerçekleşti. Türkiye Kart ile toplamda 118 bin 273 seyahat gerçekleştirildi" dedi.

Türkiye Kart PTT iş yerlerinde

Vatandaşların Türkiye Kart'ı PTT iş yerlerinden satın alabileceğini ifade eden
Bakan Uraloğlu, "Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 TL, Debit ve Prepaid Türkiye Kartlar için ise 60 TL gibi sembolik bir rakam ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Engelli, şehit yakını, gazi, 65 yaş üstü gibi imtiyazlı gruplara verilecek imtiyazlı kartlara ilişkin de çalışmaların devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.




#Türkiye Kart
#Abdulkadir Uraloğlu
#PTT

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