Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Bakan Uraloğlu açıkladı: Discord erişime neden kapatıldı?

Bakan Uraloğlu açıkladı: Discord erişime neden kapatıldı?

Pınar Görgü
12:209/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'un kapatılmasına ilişkin son durumu anlattı. Uraloğlu, "Discord, kendi bilgilerinin IP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de erişim engeli getirdik. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.


Twitch kapatılacak mı?

Bakan Uraloğlu, Discord'a yönelik erişim engelini getirildiğini hatırlatarak, başka bir yayın platformu olan Twitch ile ilgili de toplumu korumak için her türlü adımı atacaklarını belirtti.


Discord'un tamamen kapalı bir sistem olduğunu ifade eden Uraloğlu,
"Bizim güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar. Bize şikayet gelmesi olayında biz müdahil olabiliyoruz"
ifadelerini kullandı.

"IP adreslerini paylaşmadılar"

Discord gibi platformların toplum tarafından kapatılmasının istediğini vurgulayan Uraloğlu, "
Bugün bütün toplum kesimlerinde beraber hareket etmemiz gerekiyor. Discort'ta kendi bilgilerinin IP adresleri dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz erişim engeli getirdik"
dedi.

"Kullanıcılar şikayet ederse biz olaya müdahil olabiliyoruz"

Uraloğlu,
"Ankara 1. Sulh ceza mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10'da erişimine engel getirdik. Burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz"
dedi.

Discord neden kapatılmıştı?

Sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim imkânı sağlayan Discord, son dönemde çocuklara yönelik şantaj, istismar gibi olaylarla sıkça gündeme geldi. Kurgu ve gerçek olanların ortaya çıkarılması adına detaylı bir inceleme başlatılmıştı.


Platforma Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi.


Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen 2 çocuk muhafaza altına alındı.


Bakan Tunç erişim engeli kararını duyurmuştu

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı
"İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik"
suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti.


Geleceğin teminatı gençleri ve çocukları sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Tunç,
"Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz"
ifadesini kullandı.


#Discord
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Abdulkadir Uraloğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Canan Karatay'dan sporcular için önemli uyarılar: Hangi vitaminler performansı artırıyor?