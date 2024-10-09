Uraloğlu,

"Ankara 1. Sulh ceza mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10'da erişimine engel getirdik. Burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz"