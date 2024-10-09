Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'un kapatılmasına ilişkin son durumu anlattı. Uraloğlu, "Discord, kendi bilgilerinin IP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de erişim engeli getirdik. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Twitch kapatılacak mı?
Bakan Uraloğlu, Discord'a yönelik erişim engelini getirildiğini hatırlatarak, başka bir yayın platformu olan Twitch ile ilgili de toplumu korumak için her türlü adımı atacaklarını belirtti.
"IP adreslerini paylaşmadılar"
"Kullanıcılar şikayet ederse biz olaya müdahil olabiliyoruz"
Discord neden kapatılmıştı?
Sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim imkânı sağlayan Discord, son dönemde çocuklara yönelik şantaj, istismar gibi olaylarla sıkça gündeme geldi. Kurgu ve gerçek olanların ortaya çıkarılması adına detaylı bir inceleme başlatılmıştı.
Platforma Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi.
Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen 2 çocuk muhafaza altına alındı.
Bakan Tunç erişim engeli kararını duyurmuştu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti.