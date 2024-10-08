Sosyal medyada sapkın içeriklere soruşturma başlatıldı: Kanuna uymayan platformlara 'yaptırım' uygulanacak

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te yaşanan vahşet Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Korkunç olay sonrası, başta Discord olmak üzere sosyal medyada tehdit ve şantajla çocukları cinsel istismara zorlayan sapkın içeriklere karşı adli makamlar ve emniyet de harekete geçti.

Discord’da bulunan “C31K” isimli grubun yöneticilerinden “Hz. Ebu Cehil” kullanıcı adlı E.K. ile ‘’Arda Bateman’’ kullanıcı adlı A.T’nin polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Konuya ilişkin bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Sapkın içeriklere soruşturma başlatıldı

X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, istismar, şantaj, tehdit ve şiddetin yuvalandığı sapkın içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını duyurdu.

Toplumu suçtan korumanın hukuk devletinin bir görevi olduğunu, sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarının da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorunda olduğunu ifade eden Tunç, hiç kimsenin ayrıcalığını olmadığını ifade etti.

"Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz"

Gençleri ve çocukları zehirlemeye, toplumsal yapının temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Bakan Tunç, "Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır.

Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir.

Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz.

Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz."





Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır.



Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 8, 2024







