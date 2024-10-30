İstanbul Havalimanı uçuyor

Türkiye'nin bölgesinde ve küresel ticarette lojistik üs olma yolundaki en önemli yatırımlarından olan İstanbul Havalimanı, Türk havacılığı için kritik aşamalardan biri olarak kabul ediliyor. İstanbul'u hem yolcu hem de kargo taşımacılığında dünya havacılık sektörünün HUB'ı haline getirecek tesis; geniş terminalleri ve gümrüklü alanları, bağımsız pistleri, apronu, otopark, yeme-içme ve sosyal donatı alanlarıyla küresel havacılıkta dikkati çekiyor. Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 6 yıl geçti.





29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı 6. yılını ve Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

76,5 MİLYON METREKARELİK ALAN

Toplam 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuğun katılımıyla 29 Ekim 2018'de gerçekleştirildi.





317 MİLYON YOLCUYU AĞIRLADI

1 milyon metrekare otopark alanına sahip havalimanına 101 farklı hava yolu şirketi uçuş gerçekleştiriyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 2 milyon 144 bin 261 uçuşta toplam 317 milyon 714 bini aşkın yolcu taşındı. Yaklaşık 1,4 milyon ton kargo transferi gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı'ndan 120'den fazla ülkeye uçulabilirken, 45'i iç hat ve 277'si ise dış hat olmak üzere uçulan nokta sayısı 322'ye ulaştı. Toplam 53 bin 700 metrekare duty free alanı ve 181 mağazanın bulunduğu havalimanında 114 restoran ve kafe yer alıyor.











