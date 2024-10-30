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İstanbul Havalimanı uçuyor

İstanbul Havalimanı uçuyor

04:0030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
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İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı, açılışının ardından geçen 6 yılda 317,7 milyondan fazla yolcu ağırladı. Uçulan nokta sayısı 322'ye ulaşan havalimanı, 2022 ve geçen yıl Avrupa'nın en çok uçuş yapılan uluslararası havalimanı unvanını kazandı.

Türkiye'nin bölgesinde ve küresel ticarette lojistik üs olma yolundaki en önemli yatırımlarından olan İstanbul Havalimanı, Türk havacılığı için kritik aşamalardan biri olarak kabul ediliyor. İstanbul'u hem yolcu hem de kargo taşımacılığında dünya havacılık sektörünün HUB'ı haline getirecek tesis; geniş terminalleri ve gümrüklü alanları, bağımsız pistleri, apronu, otopark, yeme-içme ve sosyal donatı alanlarıyla küresel havacılıkta dikkati çekiyor. Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 6 yıl geçti.


29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı 6. yılını ve Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

76,5 MİLYON METREKARELİK ALAN

Toplam 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuğun katılımıyla 29 Ekim 2018'de gerçekleştirildi.


317 MİLYON YOLCUYU AĞIRLADI

1 milyon metrekare otopark alanına sahip havalimanına 101 farklı hava yolu şirketi uçuş gerçekleştiriyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 2 milyon 144 bin 261 uçuşta toplam 317 milyon 714 bini aşkın yolcu taşındı. Yaklaşık 1,4 milyon ton kargo transferi gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı'ndan 120'den fazla ülkeye uçulabilirken, 45'i iç hat ve 277'si ise dış hat olmak üzere uçulan nokta sayısı 322'ye ulaştı. Toplam 53 bin 700 metrekare duty free alanı ve 181 mağazanın bulunduğu havalimanında 114 restoran ve kafe yer alıyor.



Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü olacak: Gök Vatan'ın 'SİPER'i envantere girdi

Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen Çelik Kubbe'nin birbirinden farklı teknolojileri birer birer envantere giriyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Çelik Kubbe'nin en önemli parçalarından biri olan 'SİPER'in silahlı kuvvetlerin envanterine girdiğini açıkladı. Görgün açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak. SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek. Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak SİPER Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun."


#İstanbul Havalimanı
#avrupa
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#ekonomi

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