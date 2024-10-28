Altın ithalatı kota uygulamasıyla frene bastı

Altın ithalatına kota uygulamasının devreye girmesiyle son bir senede Türkiye'nin altın ithalatı da yıllık bazda yüzde 55 azalmış oldu.

2023 yılı ocak-ağustos döneminde 22,6 milyar dolar işlenmemiş altın ithal eden Türkiye, 2024 yılı ocak-ağustos döneminde bu alımını 10 milyar dolara kadar düşürdü.