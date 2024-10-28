Altın ithalatı kota uygulamasıyla frene bastı

Türkiye'nin cari işlemler açığı, yeni ekonomi programının devreye girmesinin ardından son yılların en iyi seviyesine ulaştı. Bu iyileşmeye en önemli katkı ise altın ithalatına getirilen kota uygulamasından geldi. Son bir yılda kota uygulaması sayesinde altın ithalatı yüzde 50 azaldı.
- 2022: 20 milyar 440 milyon dolar
- 2023: 30 milyar 17 milyon dolar
- Değişim: Yüzde 46,9
Bu tarihten önce, Türkiyenin altın ithalatı 2022 yılında 20,4 milyar dolar iken 2023 yılında yüzde 46,9luk artışla 30 milyar doların üzerine çıkmıştı.
Kota uygulaması ise işlenmemiş altın ithalatını sınırlayarak cari işlemler dengesini olumlu etkilemeye başladı.
- 2023 Ağustos: 3 milyar 324 milyon $
- 2024 Ağustos: 1 milyar 293 milyon $
- Değişim: Yüzde -61,1
Buna göre, ağustos 2023'te 3,3 milyar dolarlık aylık ithalat, 2024'ün aynı ayında yüzde 61'lik azalışla 1,3 milyar dolara geldi.
Kota sayesinde son yılların en iyi seviyesi
- Türkiye 2022 yılında 19,4 milyar dolar 2023ün ilk yedi ayında 17,7 milyar dolarlık altın ithalatı yapmıştı. Bu ithalat, Türkiye'nin aynı dönemdeki cari açığının yaklaşık yüzde 50'sine denk geliyordu.
Yüzde 55 azalmış oldu
İyileşme sürecek
Önümüzdeki dönemde cari dengede iyileşmenin sürmesi beklenirken, altın dengesinin de bu görünüme olumlu katkı vermeye devam edeceği değerlendiriliyor. Bu çerçevede, kota uygulamasının işlenmemiş altın ithalatını sınırlayarak cari işlemler dengesine olumlu etkilerinin süreceği öngörülüyor.