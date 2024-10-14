Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza yağdı

Açıklamada, ilgili mevzuat gereği alkollü içki ve üretici firmalarının reklamının yapılmasının yasak olduğu anımsatılarak, buna rağmen son zamanlarda sosyal medya mecralarındaki paylaşımlarda ortalama tüketici nezdinde alkollü içki markalarıyla özdeşleşen ibare, sembol, işaret ve benzeri unsurlara reklam amaçlı yer verildiğinin tespit edildiği aktarıldı. Kurulun bu ayki toplantısında söz konusu reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada,

"Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulunun tüketicilerin muhtelif sektörlerde karşı karşıya kaldığı benzer aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik incelemelere yoğun şekilde devam etmektedir."