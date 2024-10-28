Bakanlık yazı gönderdi: 20 binden 200 bin liraya kadar cezası var

Hazine ve Maliye Bakanlığı , kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde eski tip POS cihazlarını kullanmaya devam eden mükelleflere ceza uygulayacak. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş yapılmasına rağmen eski cihazları kullananlara yönelik 20 bin liraya kadar cezalar kesilecek. Bankalar için ise bu ceza 200 bin liraya kadar çıkabilecek.





Bakanlık, kayıt dışı ekonominin önlenmesi amacıyla perakende satış fişleri ve faturaların doğru bir şekilde düzenlenmesi, ayrıca kartla ödeme olanaklarının genişletilmesi gibi çeşitli tedbirleri hayata geçirmiştir. 2013'te başlatılan uygulama ile seyyar EFT-POS cihazları ile fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazların birleştirilmesi hedeflenmişti. Böylece, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar aracılığıyla yapılan tahsilatlarda, slip ve fiş tek bir belge olarak düzenlenmeye başlanmış oldu.









Suiistimallerin önüne geçilecek





Bu uygulama sayesinde, seyyar EFT-POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen tahsilatların kayıt dışı kalması, mevzuata aykırı borç verme işlemleri ve fişlerin satış yapılan kişilerden farklı kişiler adına düzenlenmesi gibi suiistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.





Bakanlık, eski nesil cihazların kullanımının sonlandırılmasını ve EFT-POS özellikli yeni nesil cihazların devreye alınmasını planlamıştı. Ancak bu dönüşüm tam olarak sağlanamayınca, 30 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan tebliğle, geçişin en geç 1 Temmuz 2024’e kadar yapılması kararlaştırıldı. Yeni nesil cihazlar üzerinden banka kartlarıyla ödeme kabul etme zorunluluğu getirildi.





Ayrıca, kanun değişiklikleri ile tahsilatların başkaları adına yapılması, başkalarına ait ödeme sistemlerinin kullanılması gibi durumlar için özel ceza düzenlemeleri de getirildi.





Bankalara yazı gönderildi





Bakanlık, seyyar EFT-POS cihazlarının hâlâ kullanıldığını tespit ettikten sonra bankalara yazı gönderdi. Bu yazıda, hatalı olarak verilen bu cihazların kullanımına son verilmesi ve yerlerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların verilmesi istendi. Kontroller sonucunda yasaklı cihazları kullanan mükelleflere SMS ve mektuplar gönderildi. Bakanlık, bu cihazların iade edilmesi ve yerine yeni nesil ödeme cihazlarının temin edilmesi talimatında bulundu.









Cezası var





Bu doğrultuda, yasaklı seyyar EFT-POS cihazlarını kullanmaya devam eden mükelleflere, bilanço esasına göre defter tutanlara 20 bin lira, işletme hesabı esasına göre defter tutanlara 10 bin lira ceza kesilecektir. Ayrıca, bu cihazları geri almayan bankalara da 200 bin lira ceza uygulanacak. Yeni nesil ödeme cihazları üzerinden kartla ödeme kabul etmeyen mükelleflere de benzer şekilde 20 bin lira veya 10 bin lira ceza verilecek.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaletin sağlanması, kayıt dışı alanların kontrol altına alınması ve vergi uyumunun artırılması hedefleri doğrultusundaki çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı. Şimşek, eski POS cihazlarının kullanımına son verilmesinin ve yeni nesil cihazların devreye alınmasının kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu değişimi gerçekleştirmeyen mükellefler ile bankalara ceza kesileceği konusunda uyarılarda bulundu.







