2025'te anahtarını almayan kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin neden olduğu büyük yıkımın ardından “Yeniden Daha Güçlü Anadolu” inancıyla, dünyanın en büyük şantiye alanına çevrilen deprem bölgesindeki 11 ilde 7/24 çalışma esasıyla yeni konutları inşa ediyor. Modern teknolojinin de desteğiyle kırsalda köy evleri, şehirlerde TOKİ ve Emlak Konut’un güvenli yuvaları hızla tamamlanıyor. 1.900 şantiyede, 160 bin personel seferberlik ruhuyla depremzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. 26 Ekim itibarıyla teslim edilen konut sayısı 130 bin 565 adete yükseldi.





HIZIMIZI DAHA ARTIRACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzede kardeşlerimizle ahdimizi yineledik. Hızımızı daha da artıracağız. Önümüzdeki 60 günde 70 bin yeni konutumuzu daha teslim ederek yıl sonuna kadar 200 bin depremzede kardeşimizi yuvalarına kavuşturacağız. 2025 yılı sonunda anahtarını almayan vatandaşımız kalmayacak" açıklamasında bulundu.





YIL SONU HEDEFİ 201 BİN 668

Deprem bölgesindeki 11 ilde 2024 yılının sonuna kadar 199 bin 20’si konut, 2 bin 648’i iş yeri olmak üzere 201 bin 668 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslimi tamamlanacak. 11 ilde 2025 yılı sonunda ise 417 bin 563'ü konut, 35 bin 395'i ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 958 bağımsız bölümün teslimatının tamamlanması hedefleniyor.











