15 bin konut daha teslim

Deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar Yerinde Dönüşüm projesi için 255 bin başvuru alındı. Bu destekle 45 bin konut ve iş yerinin inşası başladı. 20 bin konut ve iş yeri tamamlanmak üzere, 25 bin konut ve iş yerine daha destek verilecek. Proje kapsamında vatandaşlara bugüne kadar toplam 11 milyar TL destek sağlandı. Yerinde Dönüşüm ile evini ve iş yerini yenileyenler için vergi ve harçlardan muafiyetler de sunuluyor. Evini yeniden yaptıranlar da ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapıp bu desteği alabiliyor.