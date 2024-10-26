15 bin konut daha teslim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Hatay'da katılacağı törenle deprem bölgesindeki 11 ilde yapımı tamamlanan 15 bin konutun daha anahtar teslimi gerçekleştirilecek. Böylece teslim edilen konut sayısı 130 binin üzerine çıkacak. Şu an sahada 153 bin personel afet konutlarının inşasını sürdürüyor.
Deprem bölgesinde bir taraftan yeni temeller atılırken diğer taraftan tamamlanan konutlar da hak sahiplerine teslim ediliyor. Bugün Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı anahtar teslim töreni ile 11 şehirde 15 bin konut daha hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece teslim edilen toplam konut sayısı 130 binin üzerine çıkacak.
153 BİN PERSONEL İNŞAATLARDA ÇALIŞIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgedeki inşa ve ihya çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık, 1.900 şantiyede 153 bin personelle, 4 bin 333 köyde ve şehir merkezlerindeki 174 ayrı alanda afet konutları inşa ediyor. Bugüne kadar yapımı tamamlanan 101 bin 254 konut hak sahiplerine teslim edildi. Adana’da 2 bin 556, Osmaniye’de 4 bin 100, Hatay’da 18 bin 404, Kilis’te 1920, Gaziantep’te 15 bin 372, Şanlıurfa’da 3 bin 566, Diyarbakır’da 5 bin 783, Elazığ’da 3 bin 505, Adıyaman’da 14 bin 605, Malatya’da 10 bin 679, Kahramanmaraş’ta 20 bin 764 konutun anahtarı sahiplerinde.
201 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM EDİLECEK
Bugün, Hatay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir törenle 15 bin konut daha hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece teslim edilen konut sayısı 130 binin üzerine çıkacak. Bakanlıkça yıl sonuna kadar 199 bin 20 konut, 2 bin 668 ticari alan olmak üzere toplam 201 bin 688 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Deprem bölgesinde 2025'in sonuna kadar 417 bin 543'ü konut, 35 bin 391'i ticari ünite olmak üzere 452 bin 934 bağımsız bölümün inşası hedefleniyor.
Vatandaşa 11 milyar LİRA destek sağlandı
- Deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar Yerinde Dönüşüm projesi için 255 bin başvuru alındı. Bu destekle 45 bin konut ve iş yerinin inşası başladı. 20 bin konut ve iş yeri tamamlanmak üzere, 25 bin konut ve iş yerine daha destek verilecek. Proje kapsamında vatandaşlara bugüne kadar toplam 11 milyar TL destek sağlandı. Yerinde Dönüşüm ile evini ve iş yerini yenileyenler için vergi ve harçlardan muafiyetler de sunuluyor. Evini yeniden yaptıranlar da ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapıp bu desteği alabiliyor.