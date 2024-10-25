Yer gök ay yıldız

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda LED ekranlara Türk bayrağı yansıtılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), TÜBİTAK, ASELSAN, BAYKAR, Türksat, HAVELSAN, ROKETSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), OTOKAR, Nurol, STM, FNSS, ULAK Haberleşme ve SARSILMAZ olmak üzere firmalar kendi stantlarındaki LED ekranlarında Türk bayrağı görseli kullandı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteklediği SAHA EXPO üçüncü gününde de devam ediyor. Mevcut güvenlik önlemlerine ek olarak fuar alanına girişte güvenlik önlemleri artırıldı.