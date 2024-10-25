Yer gök ay yıldız

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından SAHA EXPO alanı Türk bayraklarıyla donatıldı. Fuara katılan yerlilerin yanı sıra yabancı firmalar da stantlarında Türk bayrağı kullanarak Türkiye'ye desteklerini vurguladı. TUSAŞ, SAHA EXPO’da dev bir LED ekran kurarak, şehitlerin fotoğraflarını sergiledi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda LED ekranlara Türk bayrağı yansıtılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), TÜBİTAK, ASELSAN, BAYKAR, Türksat, HAVELSAN, ROKETSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), OTOKAR, Nurol, STM, FNSS, ULAK Haberleşme ve SARSILMAZ olmak üzere firmalar kendi stantlarındaki LED ekranlarında Türk bayrağı görseli kullandı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteklediği SAHA EXPO üçüncü gününde de devam ediyor. Mevcut güvenlik önlemlerine ek olarak fuar alanına girişte güvenlik önlemleri artırıldı.
TUSAŞ ŞEHİTLERİ ANILDI
TUSAŞ'a yönelik menfur saldırı karşısında kararlılığı sergilemek ve taziyeleri bildirmek maksadıyla saat 11.00'de TUSAŞ standı önünde, anma töreni gerçekleştirildi. Anma törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.
SALDIRIYA TEPKİ YAĞDI
Birlik ve beraberliği vurgulamak adına fuar alanındaki tüm LED ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı. 120'den fazla ülkeden 1.478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyetin katılımı beklenen fuarda, savunma sanayiinin önde gelen firmaları da saldırıya tepki gösterdi.