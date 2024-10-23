TÜMOSAN SAHA EXPO 2024’te: Yüksek performanslı ürünleriyle dikkat çekiyor

Türkiye’nin savunma sanayinde önemli markalarından TÜMOSAN, 22-26 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2024’te yüksek teknolojiye sahip yerli üretim motor ve güç sistemlerini sergiliyor. TÜMOSAN standını ziyaret ederek ürünleri inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “TÜMOSAN, motor teknolojileri konusunda çok kabiliyetli araştırma geliştirme ekiplerine sahip bir müessese. Türkiye, savunma sanayinde muazzam bir başarı hikâyesi gerçekleştirdi. Umuyorum ki yerli savunma sanayimize yerli motorlarla güç katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve çeşitli bakanlıkların desteğiyle gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, Türkiye’nin savunma sanayi ve teknoloji alanındaki en büyük buluşmalarından biri olma özelliği taşıyor. TÜMOSAN, sergileyeceği ürünlerle sektördeki gücünü bir kez daha vurguluyor.
TÜMOSAN’IN GÜÇLÜ ÜRÜN GAMI
TÜMOSAN, SAHA EXPO’da geniş bir ürün yelpazesiyle dikkat çekecek; motor ve aktarma organları, marin motorlar, endüstriyel motorlar ve askeri araçlar bu yelpazede öne çıkan kategoriler arasında yer alacak. Sergilenecek ürünler arasında Türkiye’nin tek yerli ve milli güç grubu olan ALP-1 ve ALP-2 güç grupları, TÜMOSAN’ın Tersaneler Genel Müdürlüğü ve ARES’e teslim ettiği marin motorları, PUSAT taktik tekerlekli askeri kara aracında kullanılan TMSN 5.4 motoru ve traktörler için geliştirilen Faz-5 emisyon seviyesindeki yeni nesil TÜMOSAN motorları bulunuyor. Askeri kara araçları kategorisinde ise PUSAT, sağlamlığı ve yüksek hareket kabiliyetiyle dikkat çekecek. TÜMOSAN’ın jeneratör sistemleri de kesintisiz enerji sağlama ve operasyonel güvenlik alanlarındaki çözümleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Ayrıca, SAHA EXPO’da ARES ve METEKSAN firmalarının adi ortaklığında SSB projesi olarak geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı Projesi’nin ürünü ULAQ, ARES standında sergilenecek. TÜMOSAN marin motoruna ve TÜMOSAN’ın geliştirdiği güç grubu kontrol ünitesine sahip ULAQ teknesi, TÜMOSAN’ın marin ürünler ve insansızlaştırma alanındaki teknolojik yetkinliklerini gözler önüne serecek. Bu ürünler, TÜMOSAN’ın savunma sanayisindeki mühendislik kabiliyetini ve yenilikçi yaklaşımını bir kez daha kanıtlıyor.
KACIR: TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİNDE MUAZZAM BİR BAŞARI GERÇEKLEŞTİRDİ
"SAVUNMA SANAYİNDE GÜÇLÜ BAĞLARIMIZI PEKİŞTİRİYORUZ"
TÜMOSAN YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERİ AĞIRLAYACAK
TÜMOSAN, SAHA EXPO’daki standında yerli ve yabancı ziyaretçilerini bir araya getirerek yenilikçi ürünlerini tanıtacak ve savunma sanayi sektöründeki en son teknolojik gelişmeleri paylaşacak.
Bu etkinlik, TÜMOSAN’ın savunma sanayine sunduğu bu ileri düzey çözümlerle sektördeki güçlü konumunu bir adım daha ileriye taşıyacak ve firma ile sektördeki diğer oyuncular arasındaki iş birliğini derinleştirecek. TÜMOSAN’ın özellikle uluslararası pazarlarda etkinliğini artırarak daha fazla stratejik ortaklık ve ticaret fırsatları oluşturması bekleniyor.