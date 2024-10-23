TÜMOSAN SAHA EXPO 2024’te: Yüksek performanslı ürünleriyle dikkat çekiyor

“Evet, Saha Expo 2024'teyiz. TÜMOSAN standındayız. Tabii TÜMOSAN özellikle motor teknolojileri konusunda çok kabiliyetli araştırma, geliştirme ekiplerine sahip bir müessese. Biz de onların geliştirdiği sistemleri, özellikle kara araçlarımız için geliştirdikleri gerek 6 silindirli, gerek 4 silindirli motor sistemlerini ve transmisyon sistemlerini hızla artık seri üretime almalarını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki yerli savunma sanayimize yerli motorların gücüyle güç katmaya devam edeceğiz. Tabii burada yüzlerce Türk savunma sanayi girişimi bir arada. Türkiye gerçekten savunma sanayinde muazzam bir başarı hikâyesi gerçekleştirdi. Doksan bin çalışanıyla üç bin beş yüze yakın şirketimiz Türk savunma sanayine güç veriyor. Ben her birine gerçekleştirdikleri milli projeler için Türkiye'nin istikbaline, istiklaline kazandırdıkları kıymet için teşekkür ediyorum”