Deprem bölgesinde 15 bin kadına ulaşacak

Dijital Benim İşim Projesi’nde yeni dönem başladı. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Vodafone Vakfı iş birliğiyle deprem bölgesindeki 11 ilde 11 dijital sınıf açılacak. Çalışma ile 15 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Projenin hedefleri Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi’ndeki toplantıda paylaşıldı. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, projeye yaptıkları her 1 liralık yatırımın 14 liranın üzerinde sosyal değer oluşturduğunu gördüklerini anlattı. Hasan Süel, "Tüm veriler, proje hedeflerine uygun ve yüksek etkili sonuçlar elde edildiğini gösteriyor. Kadınların yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.