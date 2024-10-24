2035 hedefleri için yatırıma talibiz

Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, temiz enerjide Türkiye’nin 2035 yılına kadar planladığı 90 bin megavatlık kapasite artışı için yatırıma talip olduklarını açıkladı. Akbay, 2029 yılına kadar 1.337 megavatlık yeşil enerji projesini hayata geçireceklerini kaydetti.
Yurt içinde ve yurt dışında toplam 2 bin 100 megavata yakın temiz enerji portföyüne ulaşmak üzere olan Eksim Enerji, 2029 yılına kadar ise 1.337 megavatlık yenilenebilir enerji projesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Temiz enerji yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, Türkiye’nin son yıllarda yeşil enerji kaynaklarını önemli ölçüde artırdığını belirtti. Hafta başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklanan yenilenebilir enerji 2035 yol haritasına da değinen Akbay, “2035 yılına kadar planlanan 90 bin megavatlık kapasite artışına talibiz” şeklinde konuştu.
80 MİLYON AVROLUK KAPASİTE ARTIŞ HAZIRLIĞI
Silivri RES tesislerinde şirketin yeni yatırım hedeflerini değerlendiren Akbay, “2029 yılına kadar 1.337 megavatlık yeşil enerji projesini hayata geçireceğiz. Ayrıca Sakarya’nın Geyve ilçesindeki rüzgar enerjisi santralimizde tesis gücünü 150,8 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Akbay, Geyve RES'te 80 milyon avroluk kapasite artış projesi tamamlandığında, bu rakamın 125 bin haneye ulaşacağını dile getirdi.
4 MİLYON TON KARBON SALINIMINI ÖNLEYECEK
- Geçtiğimiz yıl, sadece Türkiye’de ve Gürcistan’da yıllık 1.7 milyar kilovatsaat elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan ürettiklerini belirten Arkın Akbay, yılda ortalama 1.1 milyon tondan fazla karbon eşleniği salımının önüne geçtiklerini ifade etti. Eksim Enerji’nin gelecek hedeflerinden de bahseden Akbay, devreye almakta ve geliştirmekte olduğu yenilenebilir enerji portföyü ile yıllık 4 milyon ton karbon salımını engellemeyi amaçladıklarını ifade etti.