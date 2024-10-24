2035 hedefleri için yatırıma talibiz

Geçtiğimiz yıl, sadece Türkiye’de ve Gürcistan’da yıllık 1.7 milyar kilovatsaat elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan ürettiklerini belirten Arkın Akbay, yılda ortalama 1.1 milyon tondan fazla karbon eşleniği salımının önüne geçtiklerini ifade etti. Eksim Enerji’nin gelecek hedeflerinden de bahseden Akbay, devreye almakta ve geliştirmekte olduğu yenilenebilir enerji portföyü ile yıllık 4 milyon ton karbon salımını engellemeyi amaçladıklarını ifade etti.