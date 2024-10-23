Çelik kubbeye bir milyar dolar yatırım

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı dün İstanbul’da başladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen fuara 120'den fazla ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyetin katılımı bekleniyor. 26 Ekim Cumartesi gününe kadar açık olacak fuarın, 150 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi çekmeyi hedefliyor.





ÇELİK KUBBE SİPARİŞLERİNİ VERMEYE BAŞLADIK

Fuarda, Türkiye’nin hava savunma kalkanı “Çelik kubbe” için yerli savunma sanayi üreticilerinin oluşturduğu gruplar ile 1 milyar dolarlık iş birliği anlaşması yapılacağı duyuruldu. Bu önemli gelişmeyi ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol duyurdu. Türkiye'nin hava savunma sistemlerine de değinen Ahmet Akyol, "Ayrı ayrı geliştirdiğimiz hava savunma ve koruma sistemlerini 10 yıllık çalışmanın sonunda entegre hale getirip bir arada kullanabiliyoruz. Çelik kubbeye hizmet edecek bileşenlerden 1 milyar dolarlık anlaşmalar yapacağız” dedi.





KİLOGRAMI 40 BİN DOLARA ÇIKAN ÜRÜNLERİMİZ VAR

SAHA EXPO’nun en büyük paydaşı olduklarına dikkat çeken Akyol, savunma sanayisinin her noktasında ASELSAN’dan bir parça olduğunu ifade etti. Akyol, “Fuarda bu yıl toplamda 1.6 milyar dolarlık savunma sanayisi KOBİ’lerine sipariş verdik. Fuar içinde bütün şirketler yakın kontak içerisinde ve bu durum iş birliğini kolaylaştırıyor. ASELSAN kilogram başına 2 bin dolar ihracat yapıyor. Bazı radarlarımızda bu rakam kilogram başı 30 bin dolar veya 40 bin dolara dolara ulaştı" dedi. Akyol, fuarda 3 farklı alanda 10 yeni ürünü ilk kez lansman yapacaklarını belirtti. Bu alanlardan biri de 'Dron Savunma Sistemleri'. ASELSAN bu konuda yıl sonuna kadar 500 milyon dolar yeni yatırım planlıyor.





KUBBENİN ENTEGRASYONU ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

20’den fazla ürünüyle boy gösteren ROKETSAN Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit de çelik kubbeyle ilgili açıklamada bulundu. Yiğit, şu bilgileri verdi: “Karadan havaya, havadan denize, denizden uzaya birçok ürünü burada sergiliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu senede yeni ürünler ile katılıyoruz. Çelik kubbe esasen mühimmatların birbiriyle iletişimde olduğu komplike bir sistem. Biz hali hazırda, en yakından en uzağa birçok hava savunma sistemini geliştirmiş durumdayız. Çelik kubbenin özgün ve faydalı çalışabilmesi için sistem bileşenlerinin entegre olarak çalışabiliyor olması gerekiyor. Bunun için, ROKETSAN, ASELSAN ve başka alt yüklenici firmalar beraber çalışıyor. Sistem entegrasyonları kusursuz hâle geldiği zaman çelik kubbe de kusursuz hale gelmiş olacak."





Türkiye’nin savunmadaki gücünün yanı sıra kabiliyetlerini dünyaya gösterdiği SAHA EXPO 2024 İstanbul’da dün başladı. 120’den fazla ülke, 1478 katılımcı, 178 yabancı alım heyeti ve 25’i bakan düzeyinde 312 resmi heyetin katılım sağladığı fuarın 6 milyar dolarlık iş birliğine sahne olması bekleniyor. 4 gün kapıları açık kalacak fuara 150 bin profesyonelin katılması hedefleniyor. Fuarda SİHA’lara yoğun ilgi gösterilirken, drone etkisizleştirme teknolojileri de ilgi gördü.

HAVELSAN’IN DİJİTAL BİRLİK KONSEPTİ İLK KEZ SERGİLENDİ

Türk savunma sanayisinin yazılım tabanlı çözümler geliştiren HAVELSAN, SAHA EXPO 2024’te komuta kontrol, simülasyon, robotik otonom, yapay zekâ ve güvenli şehir teknolojilerini görücüye açtı. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "CENGAVER-ASGER-DİJİTAL BİRLİK konseptini tanıtıyoruz. Ayrıca, komuta kontrol alanındaki yeni ürün olan Time Server, fuarda ilk kez kiosklar üzerinden katılımcılara sunacağız" ifadelerini kullandı. HAVELSAN’ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) çözümleri fuarda yeni bir drone ile ilk kez sergilendi. Üretken Yapay Zekâ Platformu MAIN ilk kez uluslararası bir etkinlikte tanıtıldı.





FUARIN HEDEFİ 6 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Fuara ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma sanayiimiz, üretim yeteneği ve yüksek katma değeri ile ülkemizin savunma ve teknolojideki bağımsızlığını pekiştiriyor. 90 bin metrekareye çıkarılan fuar alanında bu yıl, 120 ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 48 ülkeden, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere, 95 heyet ve 374 resmi heyet üyesi katılım sağlayacak. 200'den fazla imza töreni, 300'den fazla ürün lansmanı yapılacak. İmzalanacak sözleşmeler ve görüşmelerde 6 milyar doların üzerinde iş ilişkisine ulaşılmasını bekliyoruz” dedi.





128 MİLYARLIK SAVUNMA YATIRIMININ ÖNÜNÜ AÇTIK

Türkiye'nin askeri ve siyasi bağımsızlığını perçinleyecek inisiyatifleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi: “2002'den bugüne savunma sanayisinde 883 yatırım için teşvik belgesi düzenledik, 128 milyar liralık sabit yatırımın önünü açtık. Yatırımlarla savunma sanayimiz büyük bir atılım gerçekleştirdi. Ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleriyle Türkiye'nin iftihar kaynağı sektörleri arasında yerini aldı. Değer zincirinde barındırdığı 3 bin 500'ü aşkın firması ve 90 binin üzerinde nitelikli insan kaynağıyla savunma sanayimiz başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor."





HİPERSONİK’TE ÖNCÜ OLURUZ

SAHA İstanbul Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçen yıl Türk savunma ve havacılık sektörünün 5,5 milyar dolar düzeyinde ihracat yaptığını belirterek, "Bu fuarda 1 yıllık ihracatımıza yakın seviyede ihracat anlaşmalarına imza atıyoruz.Bu bir rekordur. Elektrifikasyon, yapay zeka, otomasyon, hipersonik uygulamalar ve uzay yetenekleri gibi alanlarda öncü olmayı hedefliyoruz. Uzun vadeli planlama ve yeni kapasite gereksinimleri konusunda üyelerimizi yönlendiriyoruz" diye konuştu.





SAVUNMA SANAYİİ ÇOK ÖNEMLİ BİR KALDIRAÇ

Fuarın açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “SAHA EXPO, savunma sanayisi alanındaki bağımsız üretim gücümüzü, potansiyelimizi ve yeteneklerimizi uluslararası bir platforma taşırken bölgesel ve küresel iş birlikleri için de kıymetli bir zemin oluşturmaktadır. Savunma sanayisi sadece askeri bir güç unsuru değil aynı zamanda ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişim için bir kaldıraç görevi gören stratejik bir sektördür. İleri teknolojilerin kullanıldığı bu alandaki AR-GE faaliyetlerimiz, yerli üretim ve nitelikli iş gücü yatırımlarımız, bizleri daha yukarı seviyelere taşırken, ekonomik kalkınmamızı da sağlamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi alanında son yıllarda başarılı çalışmalara imza attığına değinen Güler, başta hava ve deniz platformları olmak üzere ürettikleri sistemlerin dünya çapında ilgi gördüğünü, küresel ölçekte rekabet avantajı sağladığını ifade etti.















