Körfez ülkeleri beyaz yakalı turizmcinin peşinde

Turizmi 12 aya yayma konusunda önemli adımlar atan Türkiye’de otellerin konsept yatırımları da devam ediyor. Büyük otel yatırımları yanında özellikle İstanbul, Kapadokya, Bodrum ve Çeşme gibi bölgeler butik otel konseptleriyle dikkat çekiyor. Ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğunda olduğu gibi turizmdeki tesislerin önemli bir bölümü yine küçük ve orta boy işletmelerden oluşuyor. Söz konusu tesisler, sektöre istihdam açısından da ciddi katkı yapıyor. Eskiden mevsimlik çalışan turizm iş gücü KOBİ’ler ve büyük tesisler sayesinde artık sürekli personel özelliği taşıyor.





BÜYÜK YATIRIM YARIŞI

Pandemi dönemiyle başlayan birçok sektördeki dönüşüm turizmi de etkiledi. Ülkemizde yetişen beyaz yakalı ve yönetici sınıfında olan turizm çalışanlarına Körfez ülkelerinden ciddi teklif geliyor. Büyük yatırımlar yapan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerin mavi yakalılardan sonra sektördeki beyaz yakalılarında peşinde düştüğünü belirten, Levni Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabay, turizmde şimdiye kadar pek dile getirilmeyen bir riske de dikkat çekti.





KOBİ'LER İÇİN DE ÖNEMLİ

Karacabay, “Turizm sektörü insan odaklı ve hizmetimizi devam ettirebilmemiz için çalışanlarımızı, personelimizi korumamız gerekiyor. Sektörde irili ufaklı birçok oyuncu var ve önemli katma değer sağlıyorlar. Yönetim kadrosu, ön büro çalışanları, satış temsilcileri... Daha çok yönetici seviyesindeki insanları 3 kat maaşa kendi ülkelerine çekiyorlar. Pandemide de kaybettiğimiz ve yeni yeni toparlamaya başladığımız insan kaynağımızı tekrar kaybetme riski ile karşı karşıyayız” diye konuştu.





EKİM VE KASIMDA DOLULUK ÇOK İYİ

Turizm sektörü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydın Karacabay, "2024’te İsrail’in Filistin’i işgali, Rusya-Ukrayna savaşı, jeopolitik gerginlikler, Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle 2024’te zorlanmaya başladık. Fakat eylül ve ekim ayları ile tekrardan bir trend yakaladığımızı görüyoruz. Yıllardır yaşamadığımız bir ekim yaşıyoruz. Doluluklar çok iyi durumda. Doluluk arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Kasım ayı için de rezervasyonlar iyi geldi” bilgisini verdi.





İstanbul'a tarihi otel yatırımı

Öte yandan, İstanbul’un sıfır noktası olarak tabir edilen Tarihi Yarımada’da iki otelle faaliyet gösteren Levni Grup, Accor ile iş birliği yaparak Levni Hotel Istanbul Handwritten Collection’ı da hayata geçirdi. Otelin, Accor Grubu'nun koleksiyon ve butik konseptte Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'daki ilk oteli olduğunu belirten Karacabay, İstanbul’a değer kazandırmaktan gurur duyduklarını söyledi. Aydın Karacabay “Turistik yerlerin 10 dakika yürüyüş mesafesindeki lokasyonda, kişisel hizmeti de ön plana çıkararak, bölgeye yakışır bir yatırım yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.











