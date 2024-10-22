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İki şehre dikkat: En fazla at ve eşek etinin satıldığı illerin listesi

İki şehre dikkat: En fazla at ve eşek etinin satıldığı illerin listesi

Seren Som
14:0222/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Bakanlığın adresinden yayınlanan listede mide bulandıran detaylar yer alıyor.
Bakanlığın adresinden yayınlanan listede mide bulandıran detaylar yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde, et ürünlerine tek tırnaklı eti (at, eşek gibi hayvanlar) karıştıran firmaların çokluğu dikkat çekiyor. Vatandaşa at ve eşek eti yediren firmalar illere göre sınıflandırılınca 2 şehrin ön plana çıktığı görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlandığı
ve
ın ifşa listesi gündemden düşmüyor. Bakanlık, listeyi hemen hemen her gün güncelleyerek vatandaşı gıda sahtekârlarına karşı uyarıyor. Büyük beğeni toplayan uygulamada, neredeyse 600'ün üzerinde işletme yer alıyor.

En çok tağşiş kırmızı ette

Afişe edilen firmaların en çok yaptığı tağşişin ise kırmızı ete karıştırılan tek tırnaklı ve kanatlı etin olduğu dikkat çekiyor.
Bu nedenle hangi şehirlerde at, eşek ve domuz etinin satıldığı vatandaş tarafından merak konusu haline geldi.

İki şehir öne çıktı

Listede 'Tek tırnaklı eti' kullandığı belirtilen firmalar, şehirlerine göre sınıflandırıldı.

Domuz, at ve eşek eti satışında ilk sırada bulunan il
Adana
oldu. Toplamda 9 işletmede 'tek tırnaklı hayvan eti' tespit edildi. Adana'yı, 5 işletme ile
Sakarya
takip etti.

Adana ve Sakarya'daki gıda sahtekârları
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Vatandaşa at-eşek eti yediren işletmelerin sayıca çok olduğu 2 şehirdeki işletmelerin isimlerinin yer aldığı liste şöyle:

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Et ürünlerinde tağşiş yapan firmaların tam listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim tarihinden beri yayınladığı listede,
'Et ve Et Ürünleri'
kategorisinde taklit ve tağşiş yapan Türkiye genelindeki firmaların tamamı şöyle: 👇

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'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesindeki 'et ve et ürünleri' kategorisinde yer alan firma isimleri de şöyle:👇

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Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş

Köfteci Yusuf gündem olmuştu

  • Tarım ve Orman Bakanlığı’nın listesinde Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi en çok konuşulan konulardan olmuş, firma söz konusu iddiaları reddetmişti.






#Tarım ve Orman Bakanlığı
#At Eti
#Tek Tırnaklı Eti
#Adana
#Sakarya
#Eşek eti
#Domuz Eti

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