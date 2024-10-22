Afişe edilen firmaların en çok yaptığı tağşişin ise kırmızı ete karıştırılan tek tırnaklı ve kanatlı etin olduğu dikkat çekiyor.

Bu nedenle hangi şehirlerde at, eşek ve domuz etinin satıldığı vatandaş tarafından merak konusu haline geldi.