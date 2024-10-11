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Bakanlığın hileli gıda listesinde bir skandal daha: Kebapta tekila kokoreçte votka kullanılmış

Bakanlığın hileli gıda listesinde bir skandal daha: Kebapta tekila kokoreçte votka kullanılmış

Seren Som
14:2411/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Hileli gıdalar üreten yeni firmalar listeye eklendi.
Hileli gıdalar üreten yeni firmalar listeye eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde, Antalya’daki iki ayrı restoranın et ürünlerinde alkol tespit edildiği bilgisi yer aldı. Bir lokantanın “kuyu kebabı” ürününde tekilaya, başka bir lokantanın 'kokoreç' ürününde ise votka kullanıldığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak yaptığı denetimlerde taklit ve tağşiş yapılan ürünleri tespit edip ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık,
ve
olarak 2 ayrı listeyi resmi web sitesi
adresinde her gün açıklıyor.

Türk halkı bakanlığın açıkladığı listeyi yakından takip ediyor. Söz konusu listeye göre, restoranlar tek tırnaklı eti (at, eşek gibi) hatta domuz eti bile kullanabiliyor.

Kebapta ve kokoreçte alkol çıktı

O listelerde yeni bir skandal daha dikkat çekti. 2 Ekim 2024'te yayınlanan Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar arasında, Antalya’daki iki ayrı restoranın et ürünlerinde alkole rastlandığı bilgisi yer aldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren
Dayı Kokoreç
Mustafa Yalçın firmasında
kokoreç ürününde votka
kullanıldığı tespit edildi. Yine Antalya'da aynı ilçede
Kuyu Tandır Kebap Salonu
- İbrahim Uysal firmasında
kuyu kebabında tekila
kullanıldığı görüldü.

9 firma 16 ürün daha listeye eklendi

Bakanlığın 11 Ekim tarihli yayınladığı 2 ayrı listede 9 firma ve 16 ürün daha ifşa edildi. Yine zeytinyağında tohum yağı, piliç sucukta sakatat, kuru kekikte yabancı madde, bonibonda ilaç kullanıldığı ortaya çıktı.

İşte o listeler:

11 Ekim Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Zeytin yağında usulsüzlük yapan firmalar

  1. Onay Ticaret- Sabri Akın
    - Ayvalık İncisi, Egem Naturel Olive Oil, TVK Tarım, Meşe Diva, Körfez Altınova
  2. Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi/ Yeryüzü Gıda
    - EgeTat, Ayvalık Tat, Cunda Bizim Köy,
  3. -SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. LD. ŞTİ
    - Zeytinören, Özdedeoğlu
Saf Naturel Bal Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
'nin ise süzme çiçek balında uygunsuzluk yaptığı görüldü.
Mustafa Akıner Et ve Et ürünleri
firmasına ait olan Akın-Türk markasının ısıl işlem görmüş piliç sucuk isimli ürününde sakatat (baş Eti) tespit edildi.

11 Ekim Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

48 hours
markasının ginsengli bonibon şekerinde de ilaç etken maddesi tespit edildi.
Bodymelt 30 Days
isimli üründe ise ilaç kullanıldığı belirtildi.

Millete neler yedirmişler neler: Bakanlık baldan ete kadar sahtecilik yapan markaları tek tek afişe etti

Gıdada sahteciliğe geçit yok! Bakanlık düğmeye bastı. Gıda ürünlerinde taklit, tağşiş ve hile yapanlar tek tek afişe edildi. Taklit ve hileli gıda listelerinin artık anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacağı "Gıda Kamuoyu Duyuru Sistemi" resmen devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün ifşa edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı. Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Peki listede hangi ürünler var? İşte baldan zeytinyağına ve ete kadar bozulmuş ve değiştirilmiş 56 ürünün detayları...



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Gıda Denetimi
#Hileli Gıda

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