Bakanlığın hileli gıda listesinde bir skandal daha: Kebapta tekila kokoreçte votka kullanılmış

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde, Antalya’daki iki ayrı restoranın et ürünlerinde alkol tespit edildiği bilgisi yer aldı. Bir lokantanın “kuyu kebabı” ürününde tekilaya, başka bir lokantanın 'kokoreç' ürününde ise votka kullanıldığı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak yaptığı denetimlerde taklit ve tağşiş yapılan ürünleri tespit edip ifşa etmeye devam ediyor.
Türk halkı bakanlığın açıkladığı listeyi yakından takip ediyor. Söz konusu listeye göre, restoranlar tek tırnaklı eti (at, eşek gibi) hatta domuz eti bile kullanabiliyor.
Kebapta ve kokoreçte alkol çıktı
O listelerde yeni bir skandal daha dikkat çekti. 2 Ekim 2024'te yayınlanan Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar arasında, Antalya’daki iki ayrı restoranın et ürünlerinde alkole rastlandığı bilgisi yer aldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösterenDayı KokoreçMustafa Yalçın firmasındakokoreç ürününde votkakullanıldığı tespit edildi. Yine Antalya'da aynı ilçedeKuyu Tandır Kebap Salonu- İbrahim Uysal firmasındakuyu kebabında tekilakullanıldığı görüldü.
9 firma 16 ürün daha listeye eklendi
Bakanlığın 11 Ekim tarihli yayınladığı 2 ayrı listede 9 firma ve 16 ürün daha ifşa edildi. Yine zeytinyağında tohum yağı, piliç sucukta sakatat, kuru kekikte yabancı madde, bonibonda ilaç kullanıldığı ortaya çıktı.
11 Ekim Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar
Zeytin yağında usulsüzlük yapan firmalar
- Onay Ticaret- Sabri Akın- Ayvalık İncisi, Egem Naturel Olive Oil, TVK Tarım, Meşe Diva, Körfez Altınova
- Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi/ Yeryüzü Gıda- EgeTat, Ayvalık Tat, Cunda Bizim Köy,
- -SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. LD. ŞTİ- Zeytinören, Özdedeoğlu