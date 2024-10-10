Bakanlık gıda sahtekârlarını afişe etmeye devam ediyor: Hileli ürünler listesine yenileri eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak yaptığı denetimlerde taklit ve tağşiş yapılan ürünleri tespit edip ifşa etmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte, uygunsuz üretim yapan firmaların ve ürünlerinin isimleri yine kamuoyuna açıklandı. Bakanlık, taklit-tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşürebilecek 5 gıda markasını daha resmi internet sitesi güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden duyurdu.





Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 Ekim 2024 tarihinde yayınladığı listede, ciddi uygunsuzluklar yapan 5 farklı firmanın 6 gıda ürününü afişe etti. Yılmaz Gıda , "Petekli Akasya Çiçek Balı"nda taklit ve tağşiş belirlerken; DND Kurumsal Gıda 'nın, kekik ürününde yabancı madde buldu. Ayrıca, Öz Akçay Gıda 'nın "Demlik Süzen Poşet Siyah Çay"ında gıda boyası, Ebru Bayırlı Gıda' nın biber salçasında da benzer bir sorun belirlendi. SSC Grup Tarım Gıda ise zeytinyağlarında tohum yağları karıştırıldığını raporladı.

Bakanlıktan iddialara cevap: Her türlü uygunsuzluk yayımlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir yemek zincirinin pişmiş köftesinde domuz eti tespit edilmesi ve firmanın adının kamuoyuna uzun bir süre açıklanmamasına ilişkin iddialarına cevap verdi. Bakanlık, taklit-tağşiş ürünlerle ilgili yapılan saptamaların ardından suç duyurusunda bulunulduğunu ve son kararı yargının verdiğini belirtti. Kamuoyuna yapılan açıklamada, "Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8 binden fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır" denildi.

Laboratuvarlarda test ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

Şirket ve ürün detayları tek tek paylaşılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yeni sistemimiz guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi tıklandığında iki kategoride; 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında duyurular yapılacak” açıklamasında şu bilgileri aktarmıştı:

Bakan Yumaklı, vatandaşların bu iki kategoriye girdiğinde duyuru tarihi, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk ve parti/seri no bilgilerine ulaşabileceğini belirterek, yeni sistemin hazırlıklarına 1 Ocak'ta başladıklarını anımsattı. Sistemin ilk açıldığında 1 Ocak'tan bu yana denetimlerde gıda kamuoyu duyurusuna konu olan marka ve firmalara yer verileceğini dile getiren Yumaklı, “Yarından itibaren artık her yeni sonuç ilave bir satır olarak bu internet sitesinde yer alacak” diye konuştu.

7 bin 800 kontrol görevlisi sahada

Bakanlık olarak 7 bin 800 kontrol görevlisiyle yıllık 1,3 milyon resmi kontrol gerçekleştirdiklerini dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

“Bu yıl şu ana kadar 940 bin denetimde 16 bin uygunsuzluk tespit ettik. 771 milyon lira idari para cezası kestik. 368 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yıl sonuna kadar toplam 1,5 milyona yakın denetim gerçekleştirmiş olacağız. İşletmenin risk durumuna göre bu sayı ülkemizde 2-3, şikâyet durumuna göre daha fazla olabilir.”

Yumaklı, resmi kontrollerde gıda işletmelerinin hijyeni, gıda etiket bilgileri, uyulması gereken ısı gereklilikleri, izlenebilirlik kayıtları ve sorumlu oldukları dokümanların kontrolü gibi birtakım gerekliliklerin kontrolünün yapıldığını belirtti.

724 bin gıda işletmesi tek tek denetleniyor

Türkiye genelinde, 724 bin gıda işletmesi bulunduğunu söyleyen İbrahim Yumaklı, şu bilgileri verdi: “Resmi kontrollerimizin tamamı risk esasına göre belirlenir. Düşük riskli olsa da her gıda işletmesine en az yılda bir defa denetim yapılır. Bu sıklık bazı ülkelerde 3 yıla kadar uzarken, ülkemizde işletmeler mutlaka her yıl en az bir defa denetime tabi tutulur.”

İdari yaptırımlarda tüketiciyi bilgilendirme

Resmi kontroller, analizler, ürün toplatma veya işletme faaliyetlerini durdurma gibi idari yaptırımların ardından tüketiciyi bilgilendirdiklerini anlatan Yumaklı, kamuoyu duyurusunu ‘kişilerin sağlığını tehlikeye düşüren ürünler’ ve ‘taklit veya tağşişli ürünler’ olmak üzere iki kategoride yaptıklarını söyledi. Yumaklı, sağlığı tehdit eden ürünleri piyasadan toplatıp imha ettiklerini ve işletmeler hakkında kendi yaptırımlarına ek olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Hem firma hem de vatandaşlara çağrı

Yumaklı, vatandaşlara, ‘bu uygulamaya ilgi göstermeleri’ çağrısında bulunarak, “Onları sürecin içinde daha çok görmek istiyoruz. Tıpkı karekod uygulamasında olduğu gibi. Firmalara, işletmelere de 'kendi süreçlerinizi tekrar ve ciddi bir şekilde gözden geçirmeleri' çağrısı yapıyoruz. Bu şekilde marka güveninin oluşması firmalarımız için de bir kazanım olacaktır” dedi.



