Tarım ve Orman Bakanlığından gıda denetimlerine ilişkin iddialara cevap: Her türlü uygunsuzluk yayımlanacaktır

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasıyla yapılan dezenformasyon ve manipülasyonların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada "Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.