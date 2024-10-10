Tarım ve Orman Bakanlığından gıda denetimlerine ilişkin iddialara cevap: Her türlü uygunsuzluk yayımlanacaktır

"Biz kontrollerimizi yaptığımızda herhangi bir ürünün satışı aşamasında o parti eğer bir uygunsuzluğa sahipse, onunla ilgili gereken uygulamaları yapıyoruz. Yani tespit analizden sonra onların piyasadan çekilmesi, imha edilmesi gibi hususlar gerçekleşiyor. Ancak her üretimin de bütün partilerinin aynı içeriğe sahip olacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla herhangi bir uygunsuzluk içermeyen ürünlerin satışı elbette ki devam edecek. Buna şöyle bir örnek vereyim. Peynirin içerisinde bitkisel yağ kullanılmış. Biz bakıyoruz onun bitkisel yağ kullanıldığına dair hem kodekste yok o ayrı bir konu, hem de herhangi bir ibare yok. O hangi partideyse biz onları toplayıp imha ediyoruz. Ancak diğer partilerin de olması gerektiği gibi o ürünü üretmişse ona söylenecek herhangi bir şey yok. Onun üretimi ve satışı devam etmiş oluyor. Bu mücadele hem bizler hem de vatandaşlarımız hem de tüketicinin bütün haklarına riayet eden üreticilerimizle birlikte yürüteceğimiz bir mücadele. Toplamda bütün işletmelerimizi aynı kefeye koymak gibi bir yanlışa düşmemek gerekir. Ancak şunun da altını çizelim; vatandaşımızın sağlığını tehlikeye düşürecek gıda üretimi ya da uygulamalar veya belirlendiği şekilde, söylendiği şekilde, etiketinde yazıldığı şekilde o ürünü üretmeyip üreticinin yanıltılmasına sebep olacak hususlara da herhangi bir toleransımız olmayacak, aynı şekilde devam edeceğiz. Bunun da tekraren altını çizmek istiyorum"