Tarım ve Orman Bakanlığından gıda denetimlerine ilişkin iddialara cevap: Her türlü uygunsuzluk yayımlanacaktır

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir yemek zincirinin pişmiş köftesinde domuz eti tespit edilmesi ve firmanın adının kamuoyuna uzun bir süre açıklanmamasına ilişkin iddialarına cevap verdi. Bakanlık, taklit-tağşiş ürünlerle ilgili yapılan saptamaların ardından suç duyurusunda bulunulduğunu ve son kararı yargının verdiğini belirtti. Kamuoyuna yapılan açıklamada, "Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8 binden fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır" denildi.
Bir yemek zincirinin pişmiş köftesinde domuz eti tespit edilmesi kamuoyunda tepkilere yol açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde ünlü yemek zincirinin iki farklı şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği belirtilirken, firmanın adının aylar sonra kamuoyunda açığa çıkması üzerine Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini kararlılıkla ifa etmeyi sürdüreceğini bildirdi.
Bakanlıktan gıda denetimlerine ilişkin yapılan açıklamada, gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumanın, Anayasa ve kanunların Bakanlığa verdiği temel bir görev olduğuna işaret edildi.
"Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır"
"Yeni gıda kamuoyu duyurusu sistemimizde 8 binden fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır.
Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır.
Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir"