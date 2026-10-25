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KPSS Ortaöğretim maratonu başladı: Yaklaşık 3 milyon aday ter dökecek

KPSS Ortaöğretim maratonu başladı: Yaklaşık 3 milyon aday ter dökecek

10:19, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 10:28, 25/10/2026, Pazar
AA
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KPSS Ortaöğretim maratonu başladı: Yaklaşık 3 milyon aday ter dökecek
81 ilde KPSS heyecanı: Yaklaşık 3 milyon aday sınavda

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) başladı. 2 milyon 985 bin 438 kişinin başvurduğu sınavda adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soru yöneltiliyor

Sınav için 81 ilde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılıyor.

2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

415 bin 502 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.25'te sona erecek.

32 bin emniyet görevlisi sahada

Sınavda 415 bin 502 kişi görev yapıyor, sınav güvenliğinin sağlanması noktasında da 32 bin 806 emniyet görevlisi sahada. Ayrıca 578 ÖSYM temsilcisi, sınav uygulamalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona katkı sunmak amacıyla sınav merkezlerinde görevlendirildi.

Sonuçlar 19 Kasım'da açıklanacak

Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek. KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek. Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ortaöğretim" sınav sonuçlarını etkilemeyecek.

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Başlıklar :Kamu Personel Seçme Sınavı OrtaöğretimÖSYMKPSS
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