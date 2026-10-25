Mardin’de feci kaza
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yol kenarındaki su kanalına uçan otomobilde iki anne ile 4 çocuğu hayatını kaybetti.
Kaza, iki eltinin bir yakınlarının taziyesinden dönüşte Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 47 ADZ 606 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Şirin (11), Lavin (9), Zana (5) ve Mert Öztürk (5) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk (28) de sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fikriye Öztürk'ün Mert ve Mehmet Şirin Öztürk'ün, eltisi Gülcan Öztürk'ün ise Lavin ve Zana Öztürk'ün annesi olduğu öğrenildi.