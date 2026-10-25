Bugün ne sınavı var? Bugün hangi sınav var?

Hafta sonu sınav maratonunu takip eden adaylar, veliler ve vatandaşlar "25 Ekim 2026 bugün hangi sınav var, bugün ÖSYM veya MEB sınavı mı yapılıyor?" sorularına yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 resmi sınav takvimine göre, bugün yurt genelinde ve KKTC’de 2026-KPSS Ortaöğretim (Lise) Sınavı gerçekleştiriliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında ortaöğretim düzeyinde memur, zabıta, itfaiye eri ve teknisyen gibi B Grubu kadrolara atanmak isteyen lise mezunu binlerce adayın katıldığı sınav saat 10.15’te başlıyor.