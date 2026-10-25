Bugün ne sınavı var? Bugün hangi sınav var?
Bugün hangi sınavın yapılacağı, 25 Ekim 2026 Pazar günü ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavları araştıran adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre bugün 2026-KPSS ortaöğretim sınavı gerçekleştiriliyor. Öte yandan MEB tarafından bugün ülke genelinde gerçekleştirilen merkezi bir sınav bulunup bulunmadığı da adaylar tarafından yakından takip ediliyor.
Hafta sonu sınav maratonunu takip eden adaylar, veliler ve vatandaşlar "25 Ekim 2026 bugün hangi sınav var, bugün ÖSYM veya MEB sınavı mı yapılıyor?" sorularına yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 resmi sınav takvimine göre, bugün yurt genelinde ve KKTC’de 2026-KPSS Ortaöğretim (Lise) Sınavı gerçekleştiriliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında ortaöğretim düzeyinde memur, zabıta, itfaiye eri ve teknisyen gibi B Grubu kadrolara atanmak isteyen lise mezunu binlerce adayın katıldığı sınav saat 10.15’te başlıyor.
Bugün ne sınavı var?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre 25 Ekim Pazar günü KPSS Ortaöğretim sınavı uygulanacak. Kamu kurumlarında ortaöğretim düzeyindeki kadrolara yerleşmek isteyen adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde soruları yanıtlayacak.
Sınava ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda bulunan adaylar katılabilecek. ÖSYM'nin açıklamasına göre sınav 254 sınav merkezinde, 9 bin 632 binada ve 167 bin 820 salonda gerçekleştirilecek.
Bugün yapılacak sınav saat kaçta başlayacak?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 12.25'te sona erecek. Adayların sınav binalarına saat 10.00'dan önce giriş yapmaları gerekiyor. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.
Özetlemek gerekirse, Bugün KPSS ortaöğretim sınavı ÖSYM tarafından yapılacak. KPSS ortaöğretim sınavında adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Soruların yanıtlanması için 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavın standart süreyle saat 12.25'te sona ermesi planlanıyor. Ek süre kullanma hakkı bulunan adayların sınav bitiş saati ise kendilerine tanınan ilave süreye göre değişebilecek.