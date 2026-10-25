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Binlerce yıldır sönmüyor: 'İlk olimpiyat ateşi' efsanesi! Antalya’nın gizemli dağında görsel şölen devam ediyor

Binlerce yıldır sönmüyor: 'İlk olimpiyat ateşi' efsanesi! Antalya’nın gizemli dağında görsel şölen devam ediyor

10:30, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 10:34, 25/10/2026, Pazar
DHA
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Binlerce yıldır sönmüyor: 'İlk olimpiyat ateşi' efsanesi! Antalya’nın gizemli dağında görsel şölen devam ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 'ilk olimpiyat ateşi' efsanesiyle anılan Yanartaş, çoğunluğu yabancı olmak üzere turistlerin ziyaret ettiği duraklardan biri. Kayalıklar arasındaki bazı ateş çıkışlarının sönmüş olduğu görülen alanın diğer noktalarında binlerce yıldır alevler yükseliyor.

Çıralı'da Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın sorumluluğundaki Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Yanartaş, kayaların arasından çıkan doğal ateşi ve mitolojik anlatılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Likya Yolu güzergahındaki alanda, doğa yürüyüşüne çıkan yerli ve yabancı turist grupları mola vererek alevleri ve çevredeki tarihi kalıntıları inceliyor. Bazı ziyaretçiler ise ateşte marşmelov pişiriyor.


Çıralı'da Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın sorumluluğundaki Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Yanartaş, kayaların arasından çıkan doğal ateşi ve mitolojik anlatılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Likya Yolu güzergahındaki alanda, doğa yürüyüşüne çıkan yerli ve yabancı turist grupları mola vererek alevleri ve çevredeki tarihi kalıntıları inceliyor. Bazı ziyaretçiler ise ateşte marşmelov pişiriyor.

BAZI NOKTALARDA ATEŞ SÖNMÜŞ


Yanartaş'ta son günlerde yapılan gözlemlerde; daha önce ateş çıkan bazı noktalarda alev bulunmadığı, diğer kaya çatlaklarında ise yanmanın sürdüğü görüldü. Kayalık yüzeyde birbirinden ayrı noktalardan yükselen alevler, yürüyüşçülerin ziyaret ettiği alanın odağını oluşturuyor. Bazı çıkışlarda ateşin sönmüş olmasının nedeni ve bu durumun geçici olup olmadığına ilişkin henüz bir tespit bulunmuyor.


BAZI NOKTALARDA ATEŞ SÖNMÜŞYanartaş'ta son günlerde yapılan gözlemlerde; daha önce ateş çıkan bazı noktalarda alev bulunmadığı, diğer kaya çatlaklarında ise yanmanın sürdüğü görüldü. Kayalık yüzeyde birbirinden ayrı noktalardan yükselen alevler, yürüyüşçülerin ziyaret ettiği alanın odağını oluşturuyor. Bazı çıkışlarda ateşin sönmüş olmasının nedeni ve bu durumun geçici olup olmadığına ilişkin henüz bir tespit bulunmuyor.

LİKYA YOLU'NDA ATEŞ MOLASI


Likya Yolu'nun bu etabında yürüyen turist grupları, rotalarına Yanartaş ziyaretini de ekliyor. Sırt çantaları ve yürüyüş batonlarıyla alana ulaşan ziyaretçiler, kayaların arasından yükselen ateşin çevresinde mola veriyor, fotoğraf çekiyor. Yoğun ziyaretçi hareketliliğinin görüldüğü Yanartaş'ta, grupların ağırlıklı yabancı turistlerden oluşması dikkati çekiyor.

LİKYA YOLU'NDA ATEŞ MOLASILikya Yolu'nun bu etabında yürüyen turist grupları, rotalarına Yanartaş ziyaretini de ekliyor. Sırt çantaları ve yürüyüş batonlarıyla alana ulaşan ziyaretçiler, kayaların arasından yükselen ateşin çevresinde mola veriyor, fotoğraf çekiyor. Yoğun ziyaretçi hareketliliğinin görüldüğü Yanartaş'ta, grupların ağırlıklı yabancı turistlerden oluşması dikkati çekiyor.

ATEŞİN KAYNAĞI DOĞAL GAZ SIZINTISI


Bölgede geçmişte incelemeler yapan, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, 2017'de DHA'ya yaptığı açıklamada, ateşin doğal gaz sızıntısından kaynaklandığını belirtmişti. Gazın antik dönemlerde yıldırım veya insan etkisiyle tutuşmuş olabileceğini ifade eden Yağmurlu, "Bu ateş, bu bölgede çok önemli bir doğal gaz sızıntısı olduğunu gösteriyor" demişti. Yağmurlu, yer altından yüzeye ulaşan gazın kaynağına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

ATEŞİN KAYNAĞI DOĞAL GAZ SIZINTISIBölgede geçmişte incelemeler yapan, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, 2017'de DHA'ya yaptığı açıklamada, ateşin doğal gaz sızıntısından kaynaklandığını belirtmişti. Gazın antik dönemlerde yıldırım veya insan etkisiyle tutuşmuş olabileceğini ifade eden Yağmurlu, "Bu ateş, bu bölgede çok önemli bir doğal gaz sızıntısı olduğunu gösteriyor" demişti. Yağmurlu, yer altından yüzeye ulaşan gazın kaynağına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

METANIN OLUŞUMU ARAŞTIRILDI


Yanartaş'ı besleyen gazın kökeni, uluslararası bilimsel araştırmalara da konu oldu. Giuseppe Etiope ve Artur Ionescu'nun çalışmasında; rutenyum elementinin katalizör etkisiyle düşük sıcaklıklarda, biyolojik bir kaynak olmadan metan oluşabileceği deneylerle gösterildi. Bu bulgu, Yanartaş gibi gaz çıkışlarının bulunduğu kayaç ortamlarında metanın nasıl oluşabileceğine ilişkin bilimsel açıklamalar arasında yer aldı.

METANIN OLUŞUMU ARAŞTIRILDIYanartaş'ı besleyen gazın kökeni, uluslararası bilimsel araştırmalara da konu oldu. Giuseppe Etiope ve Artur Ionescu'nun çalışmasında; rutenyum elementinin katalizör etkisiyle düşük sıcaklıklarda, biyolojik bir kaynak olmadan metan oluşabileceği deneylerle gösterildi. Bu bulgu, Yanartaş gibi gaz çıkışlarının bulunduğu kayaç ortamlarında metanın nasıl oluşabileceğine ilişkin bilimsel açıklamalar arasında yer aldı.

YER ALTINDAN ALEV SAÇAN KİMERA


Öte yandan Yanartaş'ın alevleri, mitolojide 'Kimera' adlı canavarla ilişkilendiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Portalı'nda aktarılan efsaneye göre; aslan başlı, keçi gövdeli ve yılan kuyruklu Kimera, ağzından ateş saçıyor. Kanatlı atı Pegasos ile canavarın karşısına çıkan Bellerophontes, Kimera'yı yerin dibine gömüyor. Ancak canavar alev saçmayı sürdürüyor, Yanartaş'taki ateşin de bu alevler olduğuna inanılıyor.

YER ALTINDAN ALEV SAÇAN KİMERAÖte yandan Yanartaş'ın alevleri, mitolojide 'Kimera' adlı canavarla ilişkilendiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Portalı'nda aktarılan efsaneye göre; aslan başlı, keçi gövdeli ve yılan kuyruklu Kimera, ağzından ateş saçıyor. Kanatlı atı Pegasos ile canavarın karşısına çıkan Bellerophontes, Kimera'yı yerin dibine gömüyor. Ancak canavar alev saçmayı sürdürüyor, Yanartaş'taki ateşin de bu alevler olduğuna inanılıyor.

OLİMPİYAT ATEŞİ EFSANESİ


Aynı anlatıya göre; Bellerophontes'in zaferini kutlamak için Olympos'ta yarış düzenleniyor. Atletler, Yanartaş'ın kutsal kabul edilen ateşiyle meşalelerini tutuşturup Olympos'a koşuyor. Kültür Portalı'nda bu yarışlar, Olimpiyat Oyunları'nın Anadolu'daki ilk örneği olarak anlatılıyor. 'İlk olimpiyat ateşi' yakıştırmasıyla da tanınan Yanartaş, bugün bu efsanesi ve doğal alevleriyle Likya Yolu yürüyüşçülerinin ziyaret duraklarından biri.

OLİMPİYAT ATEŞİ EFSANESİAynı anlatıya göre; Bellerophontes'in zaferini kutlamak için Olympos'ta yarış düzenleniyor. Atletler, Yanartaş'ın kutsal kabul edilen ateşiyle meşalelerini tutuşturup Olympos'a koşuyor. Kültür Portalı'nda bu yarışlar, Olimpiyat Oyunları'nın Anadolu'daki ilk örneği olarak anlatılıyor. 'İlk olimpiyat ateşi' yakıştırmasıyla da tanınan Yanartaş, bugün bu efsanesi ve doğal alevleriyle Likya Yolu yürüyüşçülerinin ziyaret duraklarından biri.
Başlıklar :AntalyaKemerİlk olimpiyat ateş
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