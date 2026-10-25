Binlerce yıldır sönmüyor: 'İlk olimpiyat ateşi' efsanesi! Antalya’nın gizemli dağında görsel şölen devam ediyor

BAZI NOKTALARDA ATEŞ SÖNMÜŞ





Yanartaş'ta son günlerde yapılan gözlemlerde; daha önce ateş çıkan bazı noktalarda alev bulunmadığı, diğer kaya çatlaklarında ise yanmanın sürdüğü görüldü. Kayalık yüzeyde birbirinden ayrı noktalardan yükselen alevler, yürüyüşçülerin ziyaret ettiği alanın odağını oluşturuyor. Bazı çıkışlarda ateşin sönmüş olmasının nedeni ve bu durumun geçici olup olmadığına ilişkin henüz bir tespit bulunmuyor.



