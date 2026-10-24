Diyanet Vakfı Kültür Merkezinde korkutan yangın
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Kültür Merkezi'nin 5. katındaki bir ofiste sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt kattaki kitabevi çalışanlarının ilk müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, öğrencilerin derse gelmesine 1 saat kala yaşanması olası bir facianın önüne geçti.
Yangın, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki Türkiye Diyanet Vakfı Kültür Merkezi'nde meydana geldi. 6 katlı binanın 5. katındaki ofisten dumanlar yükseldiğini gören 1. kattaki Diyanet kitabevi çalışanları, yangın tüpleriyle hemen üst kata koşarak alevlere ilk müdahalede bulundu.
İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ
Alevlerin büyümesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede adrese ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri binanın diğer kısımlarına sıçramadan söndürdü.
ÖĞRENCİLERİN GELMESİNE 1 SAAT VARDI
Kültür merkezinde öğrencilerin ders saatinin 10.30 olduğu öğrenildi. Yangının öğrencilerin binaya giriş yapmasından tam 1 saat önce çıkması ve can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması büyük bir teselli oldu. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.