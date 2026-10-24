Diyanet Vakfı Kültür Merkezinde korkutan yangın

Yangın, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki Türkiye Diyanet Vakfı Kültür Merkezi'nde meydana geldi. 6 katlı binanın 5. katındaki ofisten dumanlar yükseldiğini gören 1. kattaki Diyanet kitabevi çalışanları, yangın tüpleriyle hemen üst kata koşarak alevlere ilk müdahalede bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ

Alevlerin büyümesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede adrese ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri binanın diğer kısımlarına sıçramadan söndürdü.

ÖĞRENCİLERİN GELMESİNE 1 SAAT VARDI

Kültür merkezinde öğrencilerin ders saatinin 10.30 olduğu öğrenildi. Yangının öğrencilerin binaya giriş yapmasından tam 1 saat önce çıkması ve can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması büyük bir teselli oldu. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Gündem

Maltepe'den acı haber: Gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gündem

Manisa’da akü üretimi yapan fabrikada yangın: Ekipler sevk edildi

Dünya

İsrail ordusu tahliye uyarısının ardından Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir evi bombaladı

Gündem

Yangında mahsur kalan kediye oksijen maskeli ve kalp masajlı müdahale kamerada