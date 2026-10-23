Yangında mahsur kalan kediye oksijen maskeli ve kalp masajlı müdahale kamerada

Samsun’un İlkadım ilçesinde dün bir iş yerinde çıkan yangın sırasında korku dolu anlar yaşandı. Çiçekçi dükkanında başlayan alevlerin arasında mahsur kalan minik kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve insanlık örneği müdahalesiyle hayata tutundu.

Olay, Pazar Mahallesi 100’üncü Yıl Bulvarı üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinden yükselen yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personeli, baygın haldeki minik kediye bir yandan kalp masajı yaparken diğer yandan özel maskeyle oksijen verdi. Ekiplerin büyük bir hassasiyetle yürüttüğü yaşam mücadelesi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Müdahalenin ardından kedinin yeniden nefes almaya başladığı öğrenildi.