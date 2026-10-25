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25 metreden düşen kişi 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı: Havada yürür gibi gitti

25 metreden düşen kişi 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı: Havada yürür gibi gitti

00:27, 25/10/2026, Pazar
DHA
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25 metreden düşen kişi 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı: Havada yürür gibi gitti
Antalya’da 25 metreden düşen kişi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde park içerisindeki köprüden yaklaşık 25 metre aşağı düşen Muhammet isimli kişi yaralandı. Acı içinde yardım isteyen yaralıya ulaşmak için itfaiye ekipleri halat ve vinç kullandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya’da park içerisindeki köprüde yürürken dengesini kaybederek yaklaşık 25 metreden zemine düşen kişi yaralandı. Acı içerisinde bağırarak yardım isteyen yaralıyı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Halat ve vinç yardımıyla aşağı inen ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yukarı çıkarılabilen yaralı, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Serdengeçti Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, park içerisindeki köprüden geçtiği sırada ayağı kayan kişi, yaklaşık 25 metreden zemine düştü. Yerde acıyla bağıran kişi yardım istedi. Çevredekilerin sesleri duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralıya ulaşmak ve çıkarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı

Kurtarma aracıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralının bulunduğu noktaya ulaşmak için halat ve vinç kullandı. Ekipler, kontrollü şekilde inerek yaralıya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve adının Muhammet olduğu belirlenen yaralı daha sonra kaşık sedyeye alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte yukarıya çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralı götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

"Havada yürür gibi gitti"

Olayın görgü tanığı, “Bizim önümüzde oldu. Adımını attı, havada yürür gibi gitti. Orada yatıyor, anlamadık” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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Başlıklar :AntalyaParkKöprü
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