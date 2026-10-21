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Dünyada sadece iki tane var: Üzerindeki kan izleri incelenecek

Dünyada sadece iki tane var: Üzerindeki kan izleri incelenecek

10:31, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:41, 21/10/2026, Çarşamba
DHA
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Dünyada sadece iki tane var: Üzerindeki kan izleri incelenecek

Antalya'da zabıta memuru İbrahim Uysal (46), çöplerin arasında, üzerinde 1915 tarihli damga bulunan askeri bir sedye buldu. 3,5 ay süren araştırmaların ardından tarihi sedye tescillendi ve Çanakkale'deki savaş müzesine bağışlandı. Çevresinden sedyeyi müzayedelere satması yönünde öneriler aldığını belirten Uysal, "Kendi açımdan çok büyük bir şey yapmadım. Bulduğum o objeyi tarihe emanet ettim" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan İbrahim Uysal, çöp atmaya gittiği sırada komşusunun uyarısıyla, yıpranmış ahşap kolları, parçalanmış kanvas kumaşı ve üzerindeki 1915 tarihli damgasıyla dikkati çeken askeri sedyeyi fark etti. Tarihi değer taşıyabileceğini düşünerek Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na ulaşan Uysal, sedyenin fotoğraf ve videolarını yetkililere gönderdi. Ön incelemede, Birinci Dünya Savaşı döneminde kullanılan askeri sedyelerle benzerlik taşıdığı belirlenen tarihi değer, Çanakkale'ye götürüldü. Üzerindeki lekelerin kan izi olup olmadığının araştırılması beklenen sedye, savaş müzesindeki yerini aldı ve tescillendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan İbrahim Uysal, çöp atmaya gittiği sırada komşusunun uyarısıyla, yıpranmış ahşap kolları, parçalanmış kanvas kumaşı ve üzerindeki 1915 tarihli damgasıyla dikkati çeken askeri sedyeyi fark etti. Tarihi değer taşıyabileceğini düşünerek Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na ulaşan Uysal, sedyenin fotoğraf ve videolarını yetkililere gönderdi. Ön incelemede, Birinci Dünya Savaşı döneminde kullanılan askeri sedyelerle benzerlik taşıdığı belirlenen tarihi değer, Çanakkale'ye götürüldü. Üzerindeki lekelerin kan izi olup olmadığının araştırılması beklenen sedye, savaş müzesindeki yerini aldı ve tescillendi.

"ORİJİNAL OLDUĞU TARAFIMA BİLDİRİLDİ"


Sabah çöp atmaya çıktığında sedye ile karşılaştığını belirten İbrahim Uysal, "O sırada komşumuz, 'İbrahim abi, şurada bir obje var, bakar mısın?' dedi. Katlanmış şekilde bir askeri sedyeydi. Daha sonra detaylı incelediğimde, üzerinde 1915 tarihinin bulunduğunu gördüm. Her iki ahşap kısmında bu damga mevcuttu. Ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile irtibata geçtim. Sedyenin videolarını çektim. Bütün bilgileri ve görsel materyalleri kendilerine gönderdim. 3,5 aylık süreç sonunda bu askeri sedyenin orijinal olduğu tarafıma bildirildi" dedi.


"ORİJİNAL OLDUĞU TARAFIMA BİLDİRİLDİ"Sabah çöp atmaya çıktığında sedye ile karşılaştığını belirten İbrahim Uysal, "O sırada komşumuz, 'İbrahim abi, şurada bir obje var, bakar mısın?' dedi. Katlanmış şekilde bir askeri sedyeydi. Daha sonra detaylı incelediğimde, üzerinde 1915 tarihinin bulunduğunu gördüm. Her iki ahşap kısmında bu damga mevcuttu. Ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile irtibata geçtim. Sedyenin videolarını çektim. Bütün bilgileri ve görsel materyalleri kendilerine gönderdim. 3,5 aylık süreç sonunda bu askeri sedyenin orijinal olduğu tarafıma bildirildi" dedi.

"BELKİ DE BİR ŞEHİDİN KANI"


Sedyenin önemli bir tarihi bulgu olduğuna dikkati çeken Uysal, "Dünyadaki savaş müzelerinde yapılan araştırmalar sonucunda, bir benzerinin İngiltere'de bulunduğu, diğerinin ise artık bizde olduğu ifade edildi. Bu eseri tarihe hediye etmek ve bağışlamak adına bir görev üstlendim. Üzerinde hala kan izleri olduğunu düşünüyoruz. Bunların ilerleyen dönemde araştırılacağı söylendi. Belki de bir şehidin kanı. Bizden sonra tarihi öğrenecek genç nesillere bir hediye niteliğindeydi" diye konuştu.

"BELKİ DE BİR ŞEHİDİN KANI"Sedyenin önemli bir tarihi bulgu olduğuna dikkati çeken Uysal, "Dünyadaki savaş müzelerinde yapılan araştırmalar sonucunda, bir benzerinin İngiltere'de bulunduğu, diğerinin ise artık bizde olduğu ifade edildi. Bu eseri tarihe hediye etmek ve bağışlamak adına bir görev üstlendim. Üzerinde hala kan izleri olduğunu düşünüyoruz. Bunların ilerleyen dönemde araştırılacağı söylendi. Belki de bir şehidin kanı. Bizden sonra tarihi öğrenecek genç nesillere bir hediye niteliğindeydi" diye konuştu.

"BİRÇOK ANLAMSIZ GERİ DÖNÜŞ ALDIM"


Asırlık sedyenin Çanakkale'ye ulaşması için görüşmeler yaparken çevresinden tepkiler aldığını da ifade eden Uysal, "'Satıp değerlendirelim, çok değerli, müzayedelere girsin, açık artırmaya çıkaralım' gibi birçok anlamsız geri dönüş aldım. Bir tarihi eserin emanet edileceği yer, Çanakkale Savaş Müzesi'dir. 1915 tarihi varsa, bu bir sedyeyse ve üzerinde belki de bir şehidin kanı bulunuyorsa, onun olması gereken yer ancak bir savaş müzesidir. Biz yedi düvele karşı savaşmış milletin torunlarıyız. O ecdattan geliyoruz. Sedye ancak orada olmalıydı. Kendi açımdan çok büyük bir şey yapmadım. Bulduğum o objeyi tarihe emanet ettim" şeklinde konuştu.


"BİRÇOK ANLAMSIZ GERİ DÖNÜŞ ALDIM"Asırlık sedyenin Çanakkale'ye ulaşması için görüşmeler yaparken çevresinden tepkiler aldığını da ifade eden Uysal, "'Satıp değerlendirelim, çok değerli, müzayedelere girsin, açık artırmaya çıkaralım' gibi birçok anlamsız geri dönüş aldım. Bir tarihi eserin emanet edileceği yer, Çanakkale Savaş Müzesi'dir. 1915 tarihi varsa, bu bir sedyeyse ve üzerinde belki de bir şehidin kanı bulunuyorsa, onun olması gereken yer ancak bir savaş müzesidir. Biz yedi düvele karşı savaşmış milletin torunlarıyız. O ecdattan geliyoruz. Sedye ancak orada olmalıydı. Kendi açımdan çok büyük bir şey yapmadım. Bulduğum o objeyi tarihe emanet ettim" şeklinde konuştu.

BAĞIŞLADIĞI SEDYEYİ ÇANAKKALE'DE GÖRECEK


18 Mart'ta Çanakkale'ye gidip sedyeyi yerinde göreceğini belirten İbrahim Uysal, "Tarihi Alan Başkanlığı yetkilileri sedyeyi benden teslim aldıktan sonra, savaş müzesinde 'İbrahim Uysal tarafından müzemize bağışlanmıştır' ifadesinin yer aldığı özel bir pirinç levha hazırlanacağını söyledi. Bana çok güzel bir sürpriz yaptılar. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde eşimle birlikte bizi misafir edeceklerini, tarihi alanı gezdireceklerini söylediler. Bu anlamda çok mutluyum" diye konuştu.

BAĞIŞLADIĞI SEDYEYİ ÇANAKKALE'DE GÖRECEK18 Mart'ta Çanakkale'ye gidip sedyeyi yerinde göreceğini belirten İbrahim Uysal, "Tarihi Alan Başkanlığı yetkilileri sedyeyi benden teslim aldıktan sonra, savaş müzesinde 'İbrahim Uysal tarafından müzemize bağışlanmıştır' ifadesinin yer aldığı özel bir pirinç levha hazırlanacağını söyledi. Bana çok güzel bir sürpriz yaptılar. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde eşimle birlikte bizi misafir edeceklerini, tarihi alanı gezdireceklerini söylediler. Bu anlamda çok mutluyum" diye konuştu.
Başlıklar :Antalyaİbrahim UysalÇanakkale
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