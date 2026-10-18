Kamyonla cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada Çinli turist öldü

Akın akın geliyorlar: Antalya Havalimanı 9 ayda 30 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

Antalya Havalimanı, 2026’nın ilk 9 ayında 30 milyon 144 bin 861 yolcuya hizmet verdi. Eylül ayında 5 milyonu aşkın yolcunun kullandığı havalimanında, yılın ocak-eylül döneminde uçak trafiği 182 bin 452’ye, yük trafiği ise 365 bin 263 tona ulaştı.