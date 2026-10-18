Toros Dağları’nda geleneksel üretim





Toros Dağları’nda yetişen bitkilerden yağ da çıkaran Abdullah Güven, yörede geleneksel yöntemlerle yapılan andız pekmezi üretiminin zahmetli bir süreç olduğunu belirtti.Andız kozalaklarının toplanarak kırıldığını, ardından suda bekletilip kazanlarda kaynatıldığını anlatan Güven, bu iğne yapraklı ağaçların yöre halkı tarafından faydalı kabul edildiğini ifade etti.