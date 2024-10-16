Tarım ve Orman Bakanlığı yeni liste yayımladı: Tohum yağı da var boya da! İşte hileli bitkisel yağların markaları

Taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi bir kez daha güncellendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 16 Ekim 2024 tarihinde sağlığı tehlikeye atabilecek, taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünlerinin yeni listesini kamuoyuna duyurdu. İki ayrı listede başı sızma zeytinyağları çekiyor. Naturel sızma zeytinyağı diyerek satılan ürünlerde tohum yağı, yemeklik bitkisel yağların içinde 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boyalar' olduğu tespit edildi. İşte gıda sahtekârlarının tam listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'den bu yana başlattığı uygulamayla vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmaları tek tek ifşa ediyor. "
"deki 2 ayrı kategoride hemen hemen her gün yeni bir liste açıklanıyor. Bugün o listelere yenileri eklendi.
16 Ekim 2024 tarihli listede zeytinyağları ve yemeklik bitkisel yağlar çekti. Zeytinyağı diye satılan ürünlerde tohum yağı ve gıdada kullanımına izin verilmeyen boyalar olduğu tespit edildi.
İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı yeni listedeki sağlığı tehlikeye atabilecek, taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünleri...
16 Ekim 2024 tarihli "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" listesinde şu markalar yer aldı;
Yurdum Yöresel Ürün Pazarı
'na ait
"Altınözü Köyümden Hatay Taşbaşı"
zeytinyağında tohum yağları karışımı bulundu.
Yenen Zeytincilik'
in
"Güneş"
markalı 5 litrelik naturel sızma zeytinyağında aynı sorun gözlemlendi.
Ataköy Ticaret Ürünleri'
nin
"Bizim Tat"
markalı zeytinyağı,
Ersa Tatlıcılık
'ın extra virgin zeytinyağı ve
Onay Ticaret
'in
"Ayvalık"
ve
"Ayvalık Koop"
markalı ürünlerinde de tohum yağı karışımı saptandı.
E.A.T. Tarım Ürünleri'
nin
"Yamaç Bahçem"
,
"Yeşil İnci", "Zeybek",
"Grand Yayla" ve "Körfez Gemlik Erken Hasat" markalı zeytinyağlarında benzer karışımlar tespit edilirken,
Öz Dedegüloğlu
'nun
"Ayvalık Kooperatif"
ürünü de aynı şekilde uygunsuz bulundu.
Zeki Koçhan
'ın
"Ege Köklü"
markalı soğuk sıkım zeytinyağında tohum yağları karışımı tespit edildi.
Zeynare Gıda
'nın
"Emin Dereköy"
ve
"Ayvalık"
markalı zeytinyağları,
Melih Karaca
'nın
"Ayvalık"
markalı zeytinyağı ve
Hem Yağ ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.
'nin
"Edremit Yörem" ve "Lüks Gemlik"
markalı ürünlerinde de tohum yağı karışımı saptandı.
Öz Dedegüloğlu
'nun
"Yeni Ayvalık Taş Baskı"
ürünü de uygunsuz bulundu.
Nazlıköy Yöresel Ürünler
'in zeytinyağında tohum yağı karışımı tespit edildi.
Adem Karagöz
'ün
"Egedağları"
ve
"Egedebir"
markalı zeytinyağlarında daha düşük kaliteli yağ karışımı saptandı.
Efe Organic Basın Medya
'nın
"Baştan Yöresel Ayvalık"
markalı soğuk sıkım zeytinyağı ve
Başkaya Tarım Enerji
'nin
"Efe Organic"
ve
"Elif Cafe Yenifoça"
markalı ürünlerinde tohum yağı karışımı bulundu.
Sezgin Çetin
'in
"Vakfıbılik Köykoop"
zeytinyağı da uygunsuz olarak listelendi.
Mehmet Özhancı
firmasına ait 5 ve 17 litrelik zeytinyağlarına tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.
Şadan Akenğin
firmasına ait 17 litrelik zeytinyağına da tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.
Kısmet Ticaret 1
firmasına ait
Ege Tadım
markalı naturel sızma zeytinyağında aynı uygunsuzluk görüldü.
SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti.
'nin
Ayvalık, Güney Egeden ve Sazlıköy
markalı 5 litrelik zeytinyağlarına tohum yağı karıştığı belirlendi.
Ege Elt Tedarik Gıda Nak. İnş. Oto. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.
’nin
Gemlik
markalı naturel sızma zeytinyağına da tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi.
Mehmet Özsoydan
firmasına ait
Çardakaltı
markalı zeytinyağında da aynı uygunsuzluk görüldü.
Son olarak
Halil Gökkaya
firmasının bitkisel karışım yağına gıdada kullanıma izin verilmeyen boya eklendiği belirlendi.
Başkaya Tarım Enerji İnşaat San. ve Tic. İthalat ve İhracat Ltd. Şti.
’nin
Elif Cafe Yenifoça
markalı 5 litrelik naturel sızma zeytinyağında düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı belirlendi.
Özgür Taylan Serhan
firmasına ait zeytinyağına tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.
Sudem Büfe - Ali Rıza Kaygusuz
firmasının
Has Ayvalık
markalı geleneksel naturel soğuk sıkım taş baskı zeytinyağında tohum yağları karıştırıldığı açıklandı.
Onay Ticaret - Sabri Akın
firmasının
Yeni Körfez
markalı 5 litrelik Riviera zeytinyağında,
Köfrez Altınova markalı
naturel sızma zeytinyağında,
Yeşil Ayvalık
markalı naturel sızma soğuk sıkım zeytinyağında ve
Premium Seri Ayvalık
markalı naturel sızma soğuk sıkım taş baskı zeytinyağında tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.
Aynı firmanın
Azm Ayvalık
markalı ve
Sicilyağ
markalı zeytinyağlarında da benzer uygunsuzluk tespit edildi.
16 Ekim 2024 tarihli "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" listesinde şu markalar yer aldı;
Ege Yaman Tarım Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
’nin
Zeytinköy Edremit
markalı soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırıldığı ve gıdada kullanıma izin verilmeyen boya bulunduğu belirlendi.
Alabaylar Yağ Hayvancılık Tarım ve Petrol Ürünleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
’nin
Sıralı
markalı bitkisel karışım sıvı yağında da gıdada kullanıma izin verilmeyen boya bulunduğu açıklandı.
Zeki Koçhan
firmasının yemeklik karışım sıvı yağında gıdada kullanıma izin verilmeyen boya,
Zeytinada
markalı naturel sızma zeytinyağında hem tohum yağları karıştırıldığı hem de gıdada kullanıma izin verilmeyen boya tespit edildi.
Ay Egem Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
’nin
YupaOil
markalı bitkisel karışım yağında gıdada kullanıma izin verilmeyen boya tespit edildi.
Aynı şekilde,
Alabaylar Yağ
firmasına ait dökme bitkisel karışım yağda da aynı uygunsuzluk belirlendi.
- Şemko 777 Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketiile Poyraz Global Gıda Tekstil İnşaat Otomotiv Limited Şirketi’nin bitkisel yağ ürünlerinde de gıdada kullanıma izin verilmeyen boya bulunduğu açıklandı.
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