Tarım ve Orman Bakanlığı yeni liste yayımladı: Tohum yağı da var boya da! İşte hileli bitkisel yağların markaları

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir yemek zincirinin pişmiş köftesinde domuz eti tespit edilmesi ve firmanın adının kamuoyuna uzun bir süre açıklanmamasına ilişkin iddialarına cevap verdi. Bakanlık, taklit-tağşiş ürünlerle ilgili yapılan saptamaların ardından suç duyurusunda bulunulduğunu ve son kararı yargının verdiğini belirtti. Kamuoyuna yapılan açıklamada, "Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8 binden fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır" denildi.