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En çok hile hangi gıdalarda yapıldı: Zeytinyağı, sucuk, tereyağı...

En çok hile hangi gıdalarda yapıldı: Zeytinyağı, sucuk, tereyağı...

16:2615/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
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<p>Hileli ürünler listesi</p>
Hileli ürünler listesi

Gıda terörü büyüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenli denetimler sonucu, birçok ürünün içeriğinde olması gerekenden farklı maddeler tespit ediliyor. Bu durum, tüketicilerin gıda seçimlerini daha dikkatli yapmalarını zorunlu kılıyor. Bakanlık tarafından hileli gıdalar listesi açıklandı. Peki en çok hangi gıdalarda hile var? İşte hileli ürünlerin içine karıştırılanlar.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı tağşiş listesinin yankıları sürüyor. Taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, hile karıştıran ürünleri liste halinde açıkladı. Farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi, peynire margarin katılması gibi hilelere başvuran firmalar insanların sağlığını hiçe saymakta.

Hileli gıda listesi, tüketicilerin takip etmesi gereken önemli bir süreklilik. Özellikle zeytinyağı, sucuk ve depolama gibi gıdalarda yapılan hileler öne çıkıyor. Zeytinyağına daha ucuz yağların karıştırılması, sucuklara düşük kaliteli et veya katkı parçalarının eklenmesi ve belleğin bitkisel yağlarla karıştırılması ve sık talimatlar hileler arasında yer alır.

Bu nedenle hileli gıdaların tespit edilmesi ve güvenilir markaların tercih edilmesi turizmin sağlığına büyük önem verecek. Peki en çok hile hangi gıdalarda yapıldı? İşte hileli gıdalar listesi ve hile karıştırılan maddeler.

En çok hile hangi gıdalarda yapıldı?

Hileli gıda: Kıyma, Köfte, Lahmacun harcı

Kıyma, Köfte, Lahmacun harcına ne karıştırıldı? Kanatlı et, sakatat (taşlık)


Hileli gıda: Zeytinyağı

Zeytinyağına neler karıştırıldı? Tohum yağı, düşük kaliteli diğer bitkisel yağlar

Hileli gıda: Sucuk

Sucuğa ne karıştırıldı? Domuz eti, tek tırnaklı (at, eşek, kanatlı et)

Hileli gıda: Baharat

Baharata ne karıştırıldı? Boya maddeleri

Hileli gıda: Dana-Kuzu

Dana-Kuzu köfteye ne karıştırıldı? Kanatlı et, sakat (kalp)

Hileli gıda: Tereyağı

Tereyağına ne karıştırıldı? Bitkisel yağ

Hileli gıda: Peynir

Peynire ne karıştırıldı? Bitkisel yağ, eritme peynir, nişasta


Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar tam listesi için tıklayın

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