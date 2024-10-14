Yerleşimci çetelerin tarım terörü

Tarım köyü olarak bilinen Nablus'un doğusundaki Faruş Beyt Dajan köyünde yer altı ve yer üstü su şebekelerini kurutan yerleşimci teröristler, bölgenin Filistinlilerden arınması için çabalıyor. Beyt Dajan köy konseyi başkanı Azem El-Hac Muhammed, tarım yapılan topraklarının işgalciler tarafından engellenmeye çalışıldığını ve birçok çiftçinin de evlerinin yıkıldığını Yeni Şafak’a anlattı. Muhammed, köy sakinlerinin yüzde 98'inin tarım ve hayvancılıkla ilgilendiğini belirterek, "Tarımsal faaliyetlerde en önemli konu Sulamadır. İsrail yeraltı sularını kullanmamızı yasaklıyor, kendi imkanlarıyla su boruları ve sulama sistemi oluşturan çiftçilerin borularını kesiyor. Yer altı su kaynaklarının üzerinde olmamıza rağmen İsrail'in engellemeleri sonucu tarımsal faaliyetlerimiz sekteye uğruyor ve su kıtlığı yaşıyoruz. Köyümüzde su depoları kurmamız ve ev inşa etmemiz yasak. Hatta işgal edilmiş topraklarımızın 11 bin dönümüne ekim yapmamız ise yasak" dedi.