Yerleşimci çetelerin tarım terörü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten sonra Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskılarını artıran yasa dışı Yahudi yerleşimciler, İsrail ordusundan aldıkları destekle Filistinlilerin evlerini boşaltması ve çiftçilik yapanların topraklarını terk etmesi için çeşitli baskılar uyguluyor.
Tarım köyü olarak bilinen Nablus'un doğusundaki Faruş Beyt Dajan köyünde yer altı ve yer üstü su şebekelerini kurutan yerleşimci teröristler, bölgenin Filistinlilerden arınması için çabalıyor. Beyt Dajan köy konseyi başkanı Azem El-Hac Muhammed, tarım yapılan topraklarının işgalciler tarafından engellenmeye çalışıldığını ve birçok çiftçinin de evlerinin yıkıldığını Yeni Şafak’a anlattı. Muhammed, köy sakinlerinin yüzde 98'inin tarım ve hayvancılıkla ilgilendiğini belirterek, "Tarımsal faaliyetlerde en önemli konu Sulamadır. İsrail yeraltı sularını kullanmamızı yasaklıyor, kendi imkanlarıyla su boruları ve sulama sistemi oluşturan çiftçilerin borularını kesiyor. Yer altı su kaynaklarının üzerinde olmamıza rağmen İsrail'in engellemeleri sonucu tarımsal faaliyetlerimiz sekteye uğruyor ve su kıtlığı yaşıyoruz. Köyümüzde su depoları kurmamız ve ev inşa etmemiz yasak. Hatta işgal edilmiş topraklarımızın 11 bin dönümüne ekim yapmamız ise yasak" dedi.
27’DEN FAZLA EV YIKILDI
7 Ekimden sonra Beyt Dajan köyündeki baskıların arttığını belirten köylüler de kendi imkanlarıyla işgalcilere karşı mücadele ediyor. 7 Ekim’den sonra köyde 27’den fazla evin yıkılması üzerine Filistinliler evlerinin önünde çadırlarda kalarak, yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Beyt Dajan köyü, çoğu işgalci İsrail makamları tarafından el konulan 14.000 dönümlük arazide yer alıyor. 19 Ağustos’ta gece yarısı saat 04:30’da büyük bir gürültüyle evi işgalciler tarafından yıkılan Amid adındaki bir Filistinli, "Ruhsatımız olduğu halde evimizi yıktılar. Tarım işiyle ilgileniyorum, sebzeleri muhafaza etmek için kullandığımız buzdolaplarımızı yıktılar. Evimizi yıkarken evin içindeki bütün mobilyaları da yerle bir ettiler. 2 aydan beri evimizin önünde çadırda kalıyoruz. Yılmadık, yılmayacağız” şeklinde konuştu.