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İsrail'in sızma girişimi elinde patladı: Çok sayıda siyonist asker öldürüldü

İsrail'in sızma girişimi elinde patladı: Çok sayıda siyonist asker öldürüldü

15:4713/10/2024, Pazar
AA
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Terör devleti İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır sürerken Hizbullah, katil İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden ülkeye sızma girişimini engellediğini duyurdu.

Hizbullah, soykırımcı İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden ülkeye sızma girişimini engellediğini duyurdu.


  • Hizbullah yaptığı açıklamada, sınıra yakın Ramiye beldesindeki Tel el-Mudevver bölgesinde İsrail askerleriyle çatıştıklarını kaydetti.


Çok sayıda siyonist asker öldürüldü


Ülkeye sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerinin engellendiği belirtilen açıklamada, çıkan çatışmada İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.


Hizbullah yaptığı başka bir açıklamada ise gece boyunca İsrail'in kuzeyindeki askeri mevzileri hedef aldığını duyurdu.


İsrail'in kuzeyindeki Zarit ve Hillet Verde bölgelerinde konuşlu İsrail askerlerinin bulunduğu gruplara roketli saldırılar düzenlendiği ifade eden açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Milya ve Şomera yerleşim bölgelerinin de roketlerle vurulduğu kaydedildi.





#İsrail
#lübnan
#Hizbullah

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