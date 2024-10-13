İsrail'in sızma girişimi elinde patladı: Çok sayıda siyonist asker öldürüldü

İşgalci İsrail saldırıları altında olan Lübnan'dan Suriye'ye göç edenlerin toplam sayısının 430 bini geçtiği belirtildi. İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 229'a, yaralananların sayısının ise 10 bin 380'e yükseldi.