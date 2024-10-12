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İşgalci İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye göç edenlerin sayısı 430 bini aştı

İşgalci İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye göç edenlerin sayısı 430 bini aştı

15:4112/10/2024, Cumartesi
AA
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Katil İsrail'in saldırıları devam ediyor.
Katil İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İşgalci İsrail saldırıları altında olan Lübnan'dan Suriye'ye göç edenlerin toplam sayısının 430 bini geçtiği belirtildi. İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 229'a, yaralananların sayısının ise 10 bin 380'e yükseldi.

Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, İsrail saldırılarının yol açtığı zararlar ve insan hareketliliği gibi ülkedeki son durumu yansıtan verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 229'a, yaralananların sayısının ise 10 bin 380'e yükseldiği kaydedilen raporda, bugüne kadar ülke içinde yerinden edilen kişiler için bin 32 merkez açıldığı ve bunların 837'sinde yer kalmadığı, 187 bin kişinin (39 bin 300 ailenin) Lübnan İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklerle listelenen merkezlere kaydedildiği aktarıldı.

Suriye'ye göç edenlerin sayısı 430 bini aştı

Raporda, 23 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında 317 bin 457'si Suriye, 115 bin 44'ü Lübnan vatandaşı olmak üzere toplam 430 binden fazla kişinin ülke topraklarından Suriye'ye geçtiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve çetesinin gördükleri rüyalar kabusa dönüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ile Sırbistan'da çeşitli anlaşmaların imzalandığı ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, "İsrail, Şam'ı işgal ettiği anda Suriye'nin kuzeyine dediğiniz gibi gelmiş olacak. İsrail'in, birtakım hesapları olabilir ama en büyük hesap sahibi Allah'tır. Rabbimizin hesabı da muhakkak bu hesapların üzerinde bu da tecelli edecektir. Yani ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? En büyük hesap edici O’dur. Onlar hesapları yaparlar ama Allah'ın hesabını hiçbir zaman tutturamazlar. Netanyahu ve çetesinin gördükleri rüyalar kabusa dönüşecek. Filistin özgür olacak, Lübnan özgür kalacak. Kanlı ellerini uzattıkları her toprak parçasında, vatanlarını savunan yiğitlerin haklı ve soylu direnişi ile karşılaşacaklar." dedi.

Katil İsrail’in saldırılarında Lübnan’da 1 milyon 200 bin kişi evsiz kaldı: Çocuklarını katliamdan kurtarmak için sokaklarda kalıyorlar

İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla birlikte bölgede yeni bir göç krizi daha gündeme geldi. Savaşın Lübnan’a sıçraması, bölge halkında korku ve paniğe yol açarken Lübnan’ın içinde ve çevre ülkelerinde güvenli bölge arayışı sürüyor. Katil İsrail, Lübnan’ı vurmaya devam ederken Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Önder, sıfır noktasında gelişmeleri yakından takip ediyor. İsrail’in yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan’da 1 milyon 200 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Önder, Beyrut sokaklarında insanların çadırlarda kaldığını belirtti. Lübnanlıların iki haftadan bu yana sokaklarda hayata tutanmaya çalıştığını söyleyen Önder, “İnsanlar bombalardan İsrail saldırılarından kurtulmak için çocuklarını kurtarmak adına buralara geldiler. Geceyi ve gündüzü çadırlarda geçiriyorlar. Beyrut sokaklarındaki bu dram günlerdir devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

#Lübnan
#İsrail
#Suriye

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