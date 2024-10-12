İşgalci İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye göç edenlerin sayısı 430 bini aştı

İşgalci İsrail saldırıları altında olan Lübnan'dan Suriye'ye göç edenlerin toplam sayısının 430 bini geçtiği belirtildi. İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 229'a, yaralananların sayısının ise 10 bin 380'e yükseldi.
Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, İsrail saldırılarının yol açtığı zararlar ve insan hareketliliği gibi ülkedeki son durumu yansıtan verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.
İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 229'a, yaralananların sayısının ise 10 bin 380'e yükseldiği kaydedilen raporda, bugüne kadar ülke içinde yerinden edilen kişiler için bin 32 merkez açıldığı ve bunların 837'sinde yer kalmadığı, 187 bin kişinin (39 bin 300 ailenin) Lübnan İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklerle listelenen merkezlere kaydedildiği aktarıldı.