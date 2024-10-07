Terör devleti yine hava kararınca saldırıya başladı: Beyrut'ta üst üste patlamalar

"İsrail son üç gecedir Dahiye'ye inanılmaz bombalamalar yapıyor. Şu anda da keşif uçakları var sonra hemen bombalıyorlar. Bugün gerçekleşen saldırılar daha uzakta, yeni hedefler belirleniyor. Mühimmat depolarını vurduğu ifade ediliyor. Enkaz altında kalanlar var. Haşim Nahiyuddin'den halen haber alınamıyor. İsrail Beyrut'ya yeni hedefler belirliyor