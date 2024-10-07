Terör devleti yine hava kararınca saldırıya başladı: Beyrut'ta üst üste patlamalar

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik saldırıları devam ediyor.
İşgalci İsrail, havadan ve karadan işgal planını devreye soktuğu Lübnan'da, başkent Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye bomba yağdı. Sıfır nojtasından gelişmeleri aktaran Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Önder "Bugün gerçekleşen saldırılar daha uzakta, yeni hedefler belirleniyor. Mühimmat depolarını vurduğu ifade ediliyor. Enkaz altında kalanlar var. Haşim Nahiyuddin'den halen haber alınamıyor" ifadelerini kullandı.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştiren işgalci İsrail güçleri, önce siber saldırılar, ardından hava ve kara harekatları düzenlediği Lübnan'ı işgal projesini devreye soktu. Başkent Beyrut'a yönelik hava saldırıları ile Hizbullah'ın kalesi hedef alınmaya devam etti.
Beyrut'un Dahiye bölgesi bir kez daha İsrail'in hava saldırısıyla vuruldu. Bombardımanın ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
"YENİ HEDEFLER BELİRLENİYOR"
"YENİ HEDEFLER BELİRLENİYOR"
Katil İsrail Lübnan’ı vurmaya devam ederken Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Önder, sıfır noktasında gelişmeleri yakından takip ediyor. Önder yaptığı açıklamada
"İsrail son üç gecedir Dahiye'ye inanılmaz bombalamalar yapıyor. Şu anda da keşif uçakları var sonra hemen bombalıyorlar. Bugün gerçekleşen saldırılar daha uzakta, yeni hedefler belirleniyor. Mühimmat depolarını vurduğu ifade ediliyor. Enkaz altında kalanlar var. Haşim Nahiyuddin'den halen haber alınamıyor. İsrail Beyrut'ya yeni hedefler belirliyor
" dedi.
"Dahiye'de Hizbullah'ın aldığı karar sonucu karartma var, resmi olmayan bir sokağa çıkma yasağı var" diye konuşan Önder "Bizim bulunduğumuz alan basın üssü gibi, büyük bir ilgi var. Burada kalabalık bir ekip var" ifadelerini kullandı.
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