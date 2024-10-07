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Katil İsrail donanmayla saldıracağını duyurdu: Denizden uzak durun

Katil İsrail donanmayla saldıracağını duyurdu: Denizden uzak durun

21:107/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
AA
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Hizbullah'a donanmayla saldıracağını duyuran İsrail, Lübnanlıları denizden uzak durmaları için tehdit etti.
Hizbullah'a donanmayla saldıracağını duyuran İsrail, Lübnanlıları denizden uzak durmaları için tehdit etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yoğun bombardımana tutan katil İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı donanmayla saldırı başlatacağını duyurarak Sayda kentinden itibaren balıkçı tekneleri dahil herkesi denizden uzak durmaları için tehdit etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
Sayda kentinin kuzeyindeki Avali Nehri hattından itibaren Lübnanlılara balıkçı tekneleri veya diğer deniz araçlarıyla açılmaktan acil olarak kaçınmaları uyarısında bulundu.
Hizbullah'a karşı şimdi de donanmanın denizden saldırı başlatacağını duyuran İsrail ordusu, Lübnanlıları bu bölgede denize yaklaşmaları halinde canlarıyla tehdit etti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 83 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.


Katil İsrail’in saldırılarında Lübnan’da 1 milyon 200 bin kişi evsiz kaldı: Çocuklarını katliamdan kurtarmak için sokaklarda kalıyorlar

İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla birlikte bölgede yeni bir göç krizi daha gündeme geldi. Savaşın Lübnan’a sıçraması, bölge halkında korku ve paniğe yol açarken Lübnan’ın içinde ve çevre ülkelerinde güvenli bölge arayışı sürüyor. Katil İsrail, Lübnan’ı vurmaya devam ederken Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Önder, sıfır noktasında gelişmeleri yakından takip ediyor. İsrail’in yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan’da 1 milyon 200 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Önder, Beyrut sokaklarında insanların çadırlarda kaldığını belirtti. Lübnanlıların iki haftadan bu yana sokaklarda hayata tutanmaya çalıştığını söyleyen Önder, “İnsanlar bombalardan İsrail saldırılarından kurtulmak için çocuklarını kurtarmak adına buralara geldiler. Geceyi ve gündüzü çadırlarda geçiriyorlar. Beyrut sokaklarındaki bu dram günlerdir devam ediyor.” ifadelerini kullandı.


#Beyrut
#Hizbullah
#İsrail ordusu
#Lübnan

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