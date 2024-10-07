Katil İsrail donanmayla saldıracağını duyurdu: Denizden uzak durun

İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla birlikte bölgede yeni bir göç krizi daha gündeme geldi. Savaşın Lübnan’a sıçraması, bölge halkında korku ve paniğe yol açarken Lübnan’ın içinde ve çevre ülkelerinde güvenli bölge arayışı sürüyor. Katil İsrail, Lübnan’ı vurmaya devam ederken Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Önder, sıfır noktasında gelişmeleri yakından takip ediyor. İsrail’in yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan’da 1 milyon 200 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Önder, Beyrut sokaklarında insanların çadırlarda kaldığını belirtti. Lübnanlıların iki haftadan bu yana sokaklarda hayata tutanmaya çalıştığını söyleyen Önder, “İnsanlar bombalardan İsrail saldırılarından kurtulmak için çocuklarını kurtarmak adına buralara geldiler. Geceyi ve gündüzü çadırlarda geçiriyorlar. Beyrut sokaklarındaki bu dram günlerdir devam ediyor.” ifadelerini kullandı.