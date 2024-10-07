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ABD Başkanı Biden'dan 7 Ekim mesajı: Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına değinmedi

ABD Başkanı Biden'dan 7 Ekim mesajı: Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına değinmedi

19:247/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
AA
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ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamasında, katil İsrail'in son bir yıldır Gazze'de yürüttüğü soykırıma değinmeden İsrail ile dayanışma vurgusu yaptı. İsrail ordusunun katlettiği 42 binden fazla Filistinliyi gündemine almayan Biden, "Hamas'ın masum sivillerin arasına saklanması ve onların arasında bulunması nedeniyle" ölüm sayısının çok olduğu iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden
"Yahudi halkı için 7 Ekim, Holokost'tan bu yanan yaşanan en ölümcül gün oldu."
ifadesini kullandığı açıklamasında, Hamas'ın saldırılarında 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü belirtti.

Açıklamasında, 250'den fazla kişinin esir alındığını ve bu kişiler arasında 12 Amerikalının bulunduğunu kaydeden Biden, saldırının hemen akabinde İsrail'e gittiğini ve o günden itibaren Tel Aviv'e siyasi ve askeri her anlamda çok güçlü şekilde destek verdiklerini vurguladı.

SOYKIRIMI YAPAN İSRAİL'E KARŞI SESSİZ

Aynı açıklamasında 7 Ekim'den sonraki süreçte öldürülen Filistinlilere dikkati çeken Biden, kaç Filistinlinin öldürüldüğünü belirtmeden "Çok fazla sayıda Filistinli bu çatışma yılında çok fazla acı çekti." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun katlettiği 42 binden fazla Filistinliyi gündemine almayan Biden, "Hamas'ın masum sivillerin arasına saklanması ve onların arasında bulunması nedeniyle" ölüm sayısının çok olduğu iddiasında bulundu.
Gazze'de ateşkes için çalışmaya devam ettiklerini savunan Biden, İsrail-Lübnan çatışmaları konusunda da diplomatik çözümü desteklediklerini ifade etti.

KAMALA HARRIS'TEN DE BENZER 7 EKİM MESAJI

Öte yandan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris de ABD'nin İsrail'e güçlü destek verdiğini vurguladı.

"Masum insanların acılarının sona ermesi için bir ateşkes ve esir anlaşmasının zamanı çoktan geçti." diyen Harris, açıklamasında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmadı.



#ABD
#Gazze
#İsrail
#Joe Biden

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