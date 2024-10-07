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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 7 Ekim açıklaması: İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 7 Ekim açıklaması: İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek

12:507/10/2024, Pazartesi
AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze’yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırım savaşının birinci yılında, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


"Gazze insanlığın ta kendisidir"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Ekim'in, soykırımcı Netanyahu hükümetinin insanlığı işgal etmek üzere katliamlara başladığı gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze'de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze'yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar. Gazze insanlığın ta kendisidir. İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek"



#gazze
#Ömer Çelik
#AK Parti

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