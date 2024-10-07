AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 7 Ekim açıklaması: İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek

Son 1 yıldır Gazze'de aralıksız soykırım yapan Siyonist İsrail ordusu, Müslümanlara yaptığı zulmü bütün coğrafyaya yaymak istiyor. Özellikle Gazze dışında Batı Şeria'da da Filistinlilere zulmeden katiller, bu zulmü uygularken eğleniyor. Katil İsrail ordusunun kıyafetlerini giyen ve asker olduğu düşünülen bir Siyonist, elleri ve gözleri bağlanmış 3 Filistinlinin karşısına oturarak onlarla alay etti. Yahudi kutsal metninden ifadeler okuyan İsrail askeri, adeta Müslümanları aşağıladı. Öte yandan uluslararası kuruluşlar ise, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin asker üniforması giydiğine dikkat çekiyor.