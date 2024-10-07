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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 Ekim mesajı: İsrail'in istila politikası artık son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 Ekim mesajı: İsrail'in istila politikası artık son bulmalı

Pınar Görgü
14:087/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Bugün Gazze'deki soykırımın birinci yılı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulmalıdır. İsrail bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Bugün 7 Ekim... Tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi.


Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil. Gazze'de, Filistin'de, bugünlerde Lübnan'da ölen sadece kadınlar, çocuklar, bebekler, masum siviller değil; aynı zamanda insanlıktır, insanlığa hizmet etmesi beklenen kurumlardır, uluslararası sistemdir...


Tam 1 yıldır dünyanın gözü önünde, canlı yayında katledilen aslında tüm insanlıktır, insanlığın geleceğe dair tüm umutlarıdır.


Katil İsrail hükûmetinin 7 Ekim'den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yâd ediyor; eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazzeli, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbî taziyelerimi iletiyorum. İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulmalıdır.


Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, hâlen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır.


Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır. Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükûmetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz.




#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#İsrail

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