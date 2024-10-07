Utanç yılı: Dünya 21. yüzyılın en büyük soykırımını seyrediyor

Şu ana kadar gerçekleşen yerleşim alanlarına yönelik saldırıların maliyeti 33 milyar dolara, altyapıya yönelik saldırıların maliyeti 1 milyar dolara ulaştı. Bombardıman sonucu 516 bin 500 ev zarar gördü, 171 bin 500 ev tamamen yıkıldı. Gazze’de binaların yüzde 72’si hasarlı ya da tamamen yıkılmış durumda.

Gazze’ye atılan patlayıcı miktarı 85 bin tona ulaştı. Bu Hiroşima’ya atılan atom bombasının 7 katı güce sahip. Gazze’de bulunan enkaz hacmi 40 milyon ton.