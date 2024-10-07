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Katil İsrail saldırılarını 367 gündür sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 41 bin 909'a yükseldi

Katil İsrail saldırılarını 367 gündür sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 41 bin 909'a yükseldi

13:167/10/2024, Pazartesi
AA
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Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor.
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor.

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 41 bin 909'a çıktı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 39 Filistinli hayatını kaybetti, 137 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 367 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 39 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 909'a, yaralı sayısının 97 bin 303'e yükseldiği kaydedildi.
Gazze'deki yıkım İsrail'in saldırılarının ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor

Terör devleti İsrail, bir yıldan bu yana aralıksız bir şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk, yaşlı, erkek ayırt etmeksizin on binlerce Filistinliyi katletti. Siyonist İsrail, 1 yıldır devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde taş üstünde taş bırakmadı. Gazze’ye açılan sınır kapılarını 5 aydır kapalı tutarak sıkı bir abluka uygulayan İsrail, hayatta kalan Filistinlilere karşı da açlık, yetersiz beslenme ve ilaç eksikliğini silah olarak kullandı. Filistinli foto muhabiri Mariam Abu Dagga, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Gazze'deki yıkımın işgalci İsrail'in saldırılarının ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

#Gazze
#İsrail
#Filistin

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