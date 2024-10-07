Katil İsrail saldırılarını 367 gündür sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 41 bin 909'a yükseldi

Terör devleti İsrail, bir yıldan bu yana aralıksız bir şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk, yaşlı, erkek ayırt etmeksizin on binlerce Filistinliyi katletti. Siyonist İsrail, 1 yıldır devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde taş üstünde taş bırakmadı. Gazze’ye açılan sınır kapılarını 5 aydır kapalı tutarak sıkı bir abluka uygulayan İsrail, hayatta kalan Filistinlilere karşı da açlık, yetersiz beslenme ve ilaç eksikliğini silah olarak kullandı. Filistinli foto muhabiri Mariam Abu Dagga, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Gazze'deki yıkımın işgalci İsrail'in saldırılarının ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.