İşgalci İsrail ordusu Lübnan sınırında bir askerinin öldüğünü duyurdu

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'da saldırlarına devam ediyor. Başkent Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenleyen terör devleti İsrail, çok katlı binada bulunan bir daireyi hedef aldı. Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan bu yana düzenlenen ilk saldırı oldu. Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.