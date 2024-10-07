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İşgalci İsrail ordusu Lübnan sınırında bir askerinin öldüğünü duyurdu

İşgalci İsrail ordusu Lübnan sınırında bir askerinin öldüğünü duyurdu

08:427/10/2024, Pazartesi
AA
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Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 347'si karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen askerlerinin sayısı 728'e çıktı. (Foto: Arşiv)
Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 347'si karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen askerlerinin sayısı 728'e çıktı. (Foto: Arşiv)

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir askerinin öldüğünü, 2'sinin ağır yaralandığını açıkladı. ​​​​​​​Böylece, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 347'si karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen askerlerinin sayısı 728'e çıktı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 5515 Birimi'nden yedek asker Başçavuş Etay Azulay'ın (25) Lübnan sınırında öldüğü belirtildi.

Azulay'ın öldüğü olayda aynı birimden 2 İsrail askerinin de ağır yaralandığı aktarıldı.

​​​​​​​Böylece,
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 347'si karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen askerlerinin sayısı 728'e çıktı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında çatışmalar sürüyor.

Hizbullah, füze ve insansız hava araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkileri hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları düzenliyor.


#İsrail
#Lübnan
#Filistin

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