Beyrut’un zor gecesi: İşgalci, sivillere bomba yağdırdı

Muhabirimiz Neslihan Önder, Refik Hariri Havalimanı ve bombardımanlara hedef olan bölgeyi görüntüledi.
İsrail, cumartesiyi pazara bağlayan gece Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde 30’dan fazla noktayı bombaladı. Gökyüzü patlamaların etkisiyle kızıla döndü.İsrail’in Hizbullah üyelerini gerekçe göstererek merkezde 2 noktayı vurması, sivilleri nerenin güvenli nerenin güvensiz olduğunu bilemez hale getirdi. Havalimanı yolunda bir benzin istasyonunun vurulması da tedirginliği artırdı. Beyrut Limanı’nın 2021’de patlamasından sonra tek tedarik noktası kalan Refik Hariri Havalimanı’nın saldırıya uğraması ülkeyi açlığa mahkum edebilir.
İşgalci İsrail ordusu, Hizbullah'ın kalesi Dahiye'de taş üstünde taş bırakmıyor. Pazar sabahına kadar süren bombardımanlarda Dahiye'nin Haret Hreyk, Burc el-Beracine, Leylaki ve Şuveyfat mahallelerinde çok sayıda bina yerle bir oldu. Hizbullah'a ait Al Manar televizyonuna ait stüdyolarda yangın çıktı.
Saldırılarda hedef alınan bölgelerin ülkenin tek havalimanı konumundaki Beyrut Refik Hariri Havalimanı’na çok yakın olması nedeniyle ciddi endişe yarattı.
Havalimanı yolunda bir benzin istasyonu vuruldu. Saldırıların yaşandığı sırada bölgeye uçuş gerçekleştiren tek havayolu Middle East’in uçağının inmesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
Pazar gecesi gerçekleştirilen saldırılar sırasında havalimanı ışıklarını söndürerek karartma uygulamaya başladı.
UÇUŞLARI KİM KONTROL EDİYOR?
UÇUŞLARI KİM KONTROL EDİYOR?
Bölgede konuşulan iddialara göre, havalimanı kulesi artık İsrail’in emri altında. Lübnan hükümetinin Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşa dahil olmaması nedeniyle Tel Aviv’in kuleyi kontrol edebildiği ifade ediliyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde sivil bir İran uçağına, içerisinde silah bulunduğu iddiasıyla iniş izini verilmedi. Uçağın pilotuna da Farsça anons geçildi.
4 Ekim günü İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin uçağının inmesine ise sadece Beyrut’taki hükümet yetkilileri ile görüşeceği için izin verildiği öne sürüldü. Arakçi’nin Lübnan’da herhangi bir Hizbullah yetkilisi ile görüşmediği belirtildi.
AÇLIĞA MAHKUM OLABİLİRLER
AÇLIĞA MAHKUM OLABİLİRLER
Refik Hariri Havalimanı, özellikle 2021 yılında Beyrut Limanı'nın da amonyum nitrat patlaması sonucu yok olması nedeniyle ülkeye tedarik için kullanılan en önemli nokta haline geldi. Havalimanı yakınlarına düzenlenen bombardımanlar yüzünden halk, İsrail’in Beyrut ve Lübnan geneline bir abluka uygulayıp uygulamayacağı konusunu da sıklıkla dile getiriyor.
Bazı uzmanlar çok yakında Beyrut Refik Hariri Havalimanı'nın da hedef alınarak, ülkeye bir pirinç tanesi dahi giremeyecek noktaya geleceği konusunda yorumlarda bulunuyor
. Havalimanına Lübnan’ın ulusal havayolundan gelen uçakların haricinde yardım yüklü kargo uçakları da iniyor. Olası bir saldırıda bu yardımların kesilmesinden endişe ediliyor. Dün gece gerçekleştirilen saldırıların en büyüğü Dahiye’nin girişinde oksijen tüplerinin bulunduğu bir depodaydı. İsrail, eski havalimanı yolu olarak bilinen bir noktayı vurdu.
Dahiye’nin girişini Hadat ve Şuveyfat’a kapatmaya çalışıyor. Adeta Gazze gibi Dahiye’yi de ablukaya almaya çalışıyor.
HEDEF OLMA KORKUSU
HEDEF OLMA KORKUSU
Lübnan genelinde hem Hizbullah hem Hamas yöneticilerini hedef alan İsrail, sivillere de Hizbullah üyelerinin bulunduğu noktalardan ayrılmaları talimatını iletiyor. Söz konusu uyarılar nedeniyle tüm Lübnan diken üstünde.
İsrail’in vurduğu noktalardan kaçarak Beyrut’ta okullara, otellere sığınan hatta sokaklarda kalan siviller, yanlarında Hizbullah üyeleri bulunup bulunmadığı endişesi taşıyor.
GÖÇ ÇİLESİ DEVAM EDİYOR
GÖÇ ÇİLESİ DEVAM EDİYOR
- İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını artıdığı 23 Eylül'den beri bir milyon 200 bin kişinin yerinden edildiği Lübnan’da, Suriye sınırındaki geçiş kapısı Masnaa da İsrail’in hedefi olmuştu. Ancak göçmenler o noktada açılan derin çukurlardan güçlükle geçip Suriye tarafına gidiyor. Şu ana kadar Suriye'ye toplamda 400 bin kişinin geçtiği tahmin ediliyor.
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