Beyrut’un zor gecesi: İşgalci, sivillere bomba yağdırdı

Bölgede konuşulan iddialara göre, havalimanı kulesi artık İsrail’in emri altında. Lübnan hükümetinin Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşa dahil olmaması nedeniyle Tel Aviv’in kuleyi kontrol edebildiği ifade ediliyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde sivil bir İran uçağına, içerisinde silah bulunduğu iddiasıyla iniş izini verilmedi. Uçağın pilotuna da Farsça anons geçildi.

4 Ekim günü İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin uçağının inmesine ise sadece Beyrut’taki hükümet yetkilileri ile görüşeceği için izin verildiği öne sürüldü. Arakçi’nin Lübnan’da herhangi bir Hizbullah yetkilisi ile görüşmediği belirtildi.