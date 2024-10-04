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Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

10:054/10/2024, пятница
AA
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Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdü. İsrail ordusunun Nebatiye bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 Lübnanlı hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye bölgesindeki Bint Cibeyl'e bağlı Hırbet Silm beldesinde bir evi hedef aldığı belirtildi.

İsrail saldırısında 2 Lübnanlının hayatını kaybettiği aktarıldı.
Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail saldırılarının gece boyunca sürdürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun gece yarısından önce Sur kentine bağlı el-Burc eş-Şimali beldesine düzenlediği saldırıda evlerde ciddi hasar meydana geldi.

Sur'un el-Beyada beldesinde Lübnan ordusu karargahı yakınının İsrail ordusu tarafından hedef alınması sebebiyle yaralanmalar yaşandı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları Sur'da ez-Zahira ve el-Bostan beldelerini de bombaladı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib’den çarpıcı açıklama: Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce kabul etmişti

Terör devleti İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve çevresini yakıp yıkmaya devam ediyor. Beyrut'un banliyösü Dahiye'de düzenlenen hava saldırıları sonucu dört büyük patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgede gerilim tırmanırken Beyrut’ta can kayıpları her geçen gün artıyor. Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ABD basınına yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Buhabib, Hizbullah lideri Hasna Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmeden birkaç gün önce 21 günlük ateşkes teklifini kabul ettiğini söyledi. Tamamen ateşkesin kabul edildiğini aktaran Buhabib, “Tamamen anlaşmıştık. Lübnan, Hizbullah'a danışarak ateşkesi kabul etti. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri Hizbullah'a danıştı ve biz de durumu Amerikalılara ve Fransızlara bildirdik” ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

MGK bildirisinde 'İsrail terörü' vurgusu: Türkiye insanlık dışı saldırılar karşısında Lübnan halkının yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında icra edilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, İsrail terörüne karşı Filistin ve Lübnan'a destek vurgusu yapıldı. "İsrail’in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye’nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükûmetinin yanında olacağı teyit edilmiştir." denilen bildiride, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ni istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması, İsrail’in hukuk tanımazlığının son örneği olarak kınanmıştır." ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Suriye ve Irak'ta millî güvenliğimize halel getirebilecek herhangi bir plana veya oldubitti girişimine müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

#İsrail
#Lübnan
#Beyrut

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