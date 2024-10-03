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Dünya
Lübnan Sağlık Bakanlığı: Başura bölgesinde 9 kişi ölü 14 yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı: Başura bölgesinde 9 kişi ölü 14 yaralı

15:093/10/2024, Perşembe
DHA
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İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik sürüyor.
İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Başura bölgesine düzenlediği saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in, Beyrut'un batısındaki Başura bölgesine düzenlediği saldırıda 9 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Hastanelerde tedavi gören 10 kişinin ise taburcu olduğu kaydedildi.

Bölgede saldırı alanından çıkarılan cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için DNA testlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü duyuruldu.


Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib’den çarpıcı açıklama: Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce kabul etmişti

Terör devleti İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve çevresini yakıp yıkmaya devam ediyor. Beyrut'un banliyösü Dahiye'de düzenlenen hava saldırıları sonucu dört büyük patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgede gerilim tırmanırken Beyrut’ta can kayıpları her geçen gün artıyor. Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ABD basınına yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Buhabib, Hizbullah lideri Hasna Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmeden birkaç gün önce 21 günlük ateşkes teklifini kabul ettiğini söyledi. Tamamen ateşkesin kabul edildiğini aktaran Buhabib, “Tamamen anlaşmıştık. Lübnan, Hizbullah'a danışarak ateşkesi kabul etti. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri Hizbullah'a danıştı ve biz de durumu Amerikalılara ve Fransızlara bildirdik” ifadelerini kullandı.


#Lübnan
#İsrail
#soykırım

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